A 4 bei Olpe: Siegener wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich am Montag auf der A 4 bei Olpe ereignet.

Olpe/Siegen. Ein Mann aus Siegen hat sich auf der A 4 bei Olpe überschlagen. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb im Krankenhaus.

Durch einen Unfall auf der A 4 bei Olpe ist am Montag ein 48 Jahre alter Mann aus Siegen ums Leben gekommen. Gegen 5.05 Uhr kam sein Fahrzeug in Richtung Köln kurz hinter dem Autobahnkreuz Olpe-Süd nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei Dortmund. Es geriet in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert.

Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Der rechte Fahrstreifen musste an der Unfallstelle bis etwa 10.45 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise gehen bitte an die Autobahnpolizeiwache Freudenberg unter Tel. 0231/132-4721.