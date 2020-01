Attendorn-Ennest. Verkehrsunfall in Ennest: Ein 71-Jährige wurde leicht verletzt. Auto landet auf der Seite.

71-Jährige verletzt. Vom Brems- aufs Gaspedal abgerutscht

Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16:50 Uhr in der Heinrich-Kaiser Straße in Ennest. Die Frau rutschte beim Abbiegen vom Brems- auf das Gaspedal und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte sie mit einem Holztor, einer Hecke sowie einem in einem Carport stehenden Pkw. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen zwei Grundstückseinfahrten kippte ihr Wagen schließlich um und blieb auf der Seite liegen. Die Frau verletzte sich dabei leicht und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.