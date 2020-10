Die Feier mit Zapfenstreich zum „Tag der Deutschen Einheit“ ist große Tradition in Würdinghausen. So waren am Samstag viele Anwohner und Gäste zum 30. Jahrestag der Einheit auf den Platz am Dorfpavillon gekommen. Karl-Josef Cordes, Vorsitzender des gastgebenden Brunnenvereins, und Ortsvorsteher Reiner Heitschötter begrüßten zur Jubiläumsfeier reichlich Prominenz – unter anderem den scheidenden Landrat Frank Beckehoff, den Landtagsabgeordneten Jochen Ritter, Ex-Staatssekretär Hartmut Schauerte, den stellvertretenden Landrat Dietmar Meeser sowie Björn Jarosz, der künftige Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem.

Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Würdinghausen: Der Musikverein Brachthausen beim Zapfenstreich. Foto: Michael Meckel

Cordes bedauerte in seiner Rede, dass wegen der Corona-Epidemie die Feiern zum 750. Geburtstag von Würdinghausen ausfallen mussten. „Umso stolzer bin ich, dass die traditionelle Feier zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden kann.“

Einheit ist ein „gelebter Traum“

Als Festredner traten Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, und Gerhard Martin, Bürgermeister der Kirchhundemer Partnergemeinde Uder im thüringischen Landkreis Eichsfeld, auf. Für Gerhard Martin ist die Deutsche Einheit immer noch ein „gelebter Traum“. Der Bürgermeister von Uder erinnerte dabei an den großen Mut der ehemaligen DDR-Bürger in den Jahren der Wende. „Wenn wir damals nicht auf die Straße gegangen wären, würdet Ihr heute noch den Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni feiern.“ Martin bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen 30 Jahren und sagte: „Wir haben allen Grund, optimistisch nach vorne zu blicken.“

Friedensgebet und Zapfenstreich Begonnen hatte das Fest mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Markus Kneer. Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Dr. Jörg Ettmayer hielt Dr. Markus Kneer nach den Festreden das Friedensgebet. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete der Große Zapfenstreich vom Musikverein Brachthausen.

Karl-Josef Laumann nahm den Ball auf. „Die Einheit haben wir den ehemaligen DDR-Bürgern und ihrem Mut zur Freiheit zu verdanken. Wir im Westen müssen dankbar, demütig und stolz sein, was die ehemaligen Bürger der DDR 1989 riskiert haben.“ Trotz der vielen Repressalien sei ihr Freiheitswille nicht zerstört worden. „Viele Manschen versuchten, in Freiheit zu leben und wurden dafür misshandelt. Eltern wurden sogar die Kinder weggenommen. Das ist wohl das Schlimmste, was einem passieren kann“, sagte der Arbeitsminister.

Zur Deutschen Einheit sei es „ein langer Weg“ gewesen. Dabei hätten die handelnden Politiker vieles richtig gemacht. Angefangen von der Westintegration Konrad Adenauers in den 1950er Jahren über die Ostpolitik Willy Brandts in den 1970ern, den NATO-Doppelbeschluss von Helmut Schmidt Anfang der 1980er Jahre sowie die Politik von Helmut Kohl, die schließlich zur Einheit am 3. Oktober führte.

Dank an die Unterstützung der Nachbarstaaten

Der Minister hob besonders die Rolle und Unterstützung der Nachbarstaaten hervor: „Ohne die Rückendeckung unserer Nachbarländer wäre die Einheit nicht möglich gewesen. Das friedliche Zusammenleben mit den europäischen Nachbarn muss auch in der Zukunft die DNA der deutschen Politik bleiben.“ Auch die USA hätten bei der Verwirklichung der Deutschen Einheit sehr unterstützt. „Und natürlich müssen wir uns besonders beim damaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow bedanken. Wichtig war auch das Wirken der unabhängigen Gewerkschaft Solidarnosc in Polen unter Lech Walesa sowie deren Unterstützung durch den polnischen Papst Johannes Paul II.“, erinnerte Minister Laumann an Freiheitsbestrebungen in anderen ehemaligen Ostblock-Staaten.

Insgesamt seien die letzten 75 Jahre seit dem Kriegsende eine Erfolgsstory gewesen. „Man darf die letzten 75 Jahre als die glücklichsten Jahre der deutschen Geschichte bezeichnen. Wir leben in Sicherheit und in einer Demokratie. Vor allem haben wir in all den Jahren keinen Krieg erleben müssen. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich in diesem Zeitraum leben durfte und darf“, sagte Karl-Josef Laumann. Für die Zukunft sei es wichtig, die materiellen Sicherheiten zu bewahren. „Auch mir macht das Erstarken der politischen Ränder, vor allem das der AfD Sorgen“, sagte Minister Laumann. Seine Forderung: „Wir müssen die Mittelschicht erhalten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die politische Mitte stark bleibt.