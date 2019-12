Zwischen Glamour und Stall: Exklusive Pferdeauktion in Goch

Es geht um besondere Tiere – und eine Menge Geld. Die Springpferdeauktion von Holger Hetzel bringt seit vielen Jahren Glanz und Glamour ins niederrheinische Goch. Erst im November waren rund 700 nationale und internationalen Gäste in der Auktionshalle, 19 Pferde wechselten für mehr als 3,7 Millionen Euro den Besitzer. Doch wer ist der Mann, der hinter der aufsehenerregenden Auktion steht?

Ein grauer Dezembermorgen, wenige Wochen nach dem Großereignis. Der 59 Jahre alte Holger Hetzel empfängt zum Gespräch über sein Lebenswerk in seinem Büro – hier fehlt der Glanz der mit weißen Decken überzogenen Tische in der Auktionshalle, es gibt keine mit Sekt gefüllten Gläser, keinen durch die Luft wirbelnden Auktionshammer.

1960 wurde Hetzel in Goch geboren, wuchs dort auf, ging zur Schule „Hier habe ich mein Unternehmen auf dem elterliche Hof von meiner Mutter. Meine Großeltern waren hier, dann mein Onkel.“ Er verkörpert die dritte Generation. Schon von klein auf hatte Holger Hetzel mit Pferden zu tun. Als kleiner Junge ritt er auf dem Hof der Mutter schon Pony, erzählt der Mann, der die Arbeit mit Pferden „24 Stunden und 7 Tage die Wochen lebt“, wie er sagt. „Ich war leidenschaftlicher Reiter, wollte meinen Hobby zum Beruf machen und mich selbstständig machen“.

Pferdeauktion in Goch: Holger Hetzel stammt vom Niederrhein

Deshalb studierte er auch in Mönchengladbach an der Fachhochschule Betriebswirtschaft und konnte später die Eltern davon überzeugen, auf dem früheren Schweinehof „was Geschäftliches mit Pferden zu machen.“ Zu Beginn der 80er Jahre, sagt Hetzel, war der Reitsport noch nicht so groß, dass man damit hätte Geld verdienen können. Seither hat der Sport eine rasante Entwicklung mitgemacht – „und ich habe von Anfang an an diese Entwicklung mitgemacht.“

Das Ganze fing vor über 35 Jahren ganz klein an. „Ich bin mit zwei Pferden hier hingekommen, bis die zweite Halle stand. Angefangen habe ich 1983/84, wo ich die ersten Pferde hingestellt hatte in diese Traglufthalle, und habe dann immer ein paar Steine mehr nach und nach aufgebaut.“ Erst entstanden acht Pferdeställe, dann 18, 20. Heute sind es insgesamt 64.

Die 1984 errichtete Traglufthalle wurde durch eine hölzerne Reithalle ersetzt, es wurden weitere Stallungen gebaut. Der Innenhof wurde gepflastert, eine Führanlage aufgestellt – und so das Fundament für den Turnier-und Ausbildungsstall geschaffen. 2013 kam eine zweite Reithalle mit optimalen Veranstaltungsmaßen dazu , wo auch die Pferdeauktionen durchgeführt werden. „Züchten war nicht meine Idee, das dauerte mir zu lange“, stellt Hetzel ganz klar. „Ich wollte immer junge Pferde kaufen und verkaufen, ausbilden, Turniere reiten.“

Pferdeauktion in Goch spielte im November 3,7 Millionen Euro ein. Foto: Alexander Florie-Albrecht

Wichtig war dem selbst erfolgreichen Reiter (Teilnahme an zahlreichen Nationenpreis-Turnieren wie in Aachen, EM-Vierter mit der Mannschaft ), sich durch die Auftritte bei den Turnieren einen Namen zu verschaffen.. Denn schließlich seien die Turniere sowas wie eine Kontaktbörse. „Ich habe viele junge Pferde entdeckt, ausgebildet und auf den Turnieren gezeigt“- auch eine Investition in sein Geschäft und eine Sache der Glaubwürdigkeit, meint Hetzel .„Wenn ich auf Turnieren bin und selbst reite, sehen die Leute: der weiß, wovon er spricht und welche Anforderungen an das Pferd gestellt werden.“

Holger Hetzel: Die Pferdewelt ist eine große Familie

Man spreche mit Kollegen auf Turnieren, lerne Kunden kennen, die ein Pferd kaufen wollen.. „Dann kommen Schüler, die Unterricht haben wollen, Kollegen, die ein Pferd suchen.“ Er könne ein Pferd „ganz gut beurteilen“, sagt Hetzel. Das sei auch Veranlagung aber viele Dinge lernt man auch im Laufe der Zeit durch die Beschäftigung, die Erfahrung mit den Tieren. In den gut 37 Jahren habe er „vielleicht 20, 30 000 Pferde gesehen und Berührungspunkte mit 5000 Pferden gehabt.“

Die Pferdewelt, die sei schon eine „relativ große Familie“ und eine eigene Welt. „Man kennt sich . Trotzdem wächst sie quasi stetig – ob national, international ,es kommen immer mehr Länder dazu. Es wird immer größer“, sagt Hetzel.

Wo früher sein Einzugsgebiet Rheinland und Westfalen, später der deutsche Markt war, „haben wir mittlerweile internationales Ansehen. Es rufen fast soviel ausländische wie nationale Leute an, sogar vom Gefühl her fast mehr.“ Die weitesten Kunden kommen aus Mexiko und China. Und jedes Jahr kommt eine Gruppe von Reitern aus dem Iran im Sommer zum Reiten. „Das geht alles so ineinander.“

Pferdekauf müsse bei ihm „ein „Erlebnisshoppen“ sein“, sagt Hetzel. Da lässt sich der Unternehmer für so einen Abend mit Moderator, erfahrenem Auktionator im elegant-noblen Hallen-Ambiente so eben mal 350 000 Euro kosten -„ohne das Investment der Pferde, das rechne ich mal nicht. Irgendwann habe ich die ja mal gekauft.“

Die Gocher Pferdeauktion liegt mit ihren Preisen am Markt

Unter den Kunden gebe es sowohl Leute, „die bei mir überwiegend leistungsorientiert sind und mit den Pferden in den Sport kommen wollen.“ Aber „sicher habe ich auch Kunden, die das Pferd als ihren persönlichen Luxus kaufen.“ Natürlich hätten die eine „guten finanziellen Hintergrund, sonst geht das nicht. Manche Leute kaufen sich Pferde oder Autos oder beides. Das ist einfach so.“ Es gebe „ein paar Ausgeflippte, aber: Geld ist eben auch nicht alles.“ Die meisten seien ganz normale Menschen.

Und die Gocher Auktion sei nicht aufgeblasen. „Mit den Preisen sind wir realistisch am Markt“, meint der Unternehmer. Die Preise, was Pferde auf hohem Niveau betrifft, sei von Jahr zu Jahr angestiegen. Das könne man auf anderen Verkaufsbörsen sehr wohl wahrnehmen.

Als mittelständischer Unternehmer, der Arbeitsplätze schafft und den Betrieb aufrechterhalten muss, sei es „normal, dass ich dafür Geld verdiene. Aber ich stecke immer alles in den Betrieb“, sagt er mit voller Überzeugung. „Ich hab kein teures Auto, kein Boot, kein Flugzeug , keinen Hubschrauber. Das wird auch so bleiben. Wir arbeiten solide und fleißig - und dabei muss noch was übrig bleiben.“