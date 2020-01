Kleve. Die Mitglieder wollen das Schleusenwerk in Brienen erhalten

Zwei Vereine haben sich gegründet

Für den Erhalt der Schleuse in Brienen haben sich mittlerweile zwei Vereine gegründet. Zum einen der Förderverein „Stadt. Land. Fluss … Schluss?“ und der „Schleusen Verein Brienen“. Beide Vereine kämpfen für den Erhalt der denkmalgeschützten Anlagen.

Der Schleusenverein bittet die Klever Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Gesucht werden Fotos oder Filmmaterial, alte Dokumente oder Geschichten, die an diesen Ort erinnern. Die Schleuse sei für viele Menschen ein „magischer Ort“, so der Verein. Hunderte Radler seien hier auf den Deichen unterwegs und würfen das Bauwerk passieren, die nahe gelegene Gaststätte Johanna Sebus lädt zum Verweilen ein. Das gesammelte Material soll in Vorträgen und Publikationen münden.

Wer also etwas beitragen kann und möchte, kann um ein Gespräch bitten oder sein Material senden an: Helmut Heckmann, 1. Vorsitzender Schleusen Verein Brienen e.V., Friedensstraße 30, 47589 Uedem. Kontakt 02825/100211, E-Mail: helmutheckmann@t-online.de.