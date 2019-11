Wohnung in Kleve-Brienen ist nach Feuer unbewohnbar

Kleve-Brienen. Zimmerbrand in Kleve-Brienen: Die fünf Bewohner konnten sich retten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Fünf Personen waren von einem Zimmerbrand in einem Haus an der Briener Straße am Freitag Vormittag betroffen. Alle konnten sich selbst in Sicherheit bringen, teilte der der stellvertretende Sprecher der Feuerwehr Kleve, Kevin Winands, mit. Eine Person wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Eine Katze hat das Feuer nicht überlebt. Brandherd war vermutlich ein Sofa. Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Wardhausen-Brienen, Rindern, Düffelward und Keeken im Einsatz.

Die Feuerwehr war mit vier Löschzügen im Einsatz. Foto: andreas gebbink