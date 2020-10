Wohlfahrtsverbände warnen: Krise trifft junge Menschen hart

Kreis Kleve. Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve warnen: Junge Menschen, Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger gehören zu den Verlierern der Corona-Krise.

Junge Menschen, die ins Berufsleben starten wollen, und Arbeitslose im Hartz-IV-Bezug gehören schon jetzt zu den großen Verlierern der durch die Corona-Pandemie bedingten Krise. Denn die Einschränkungen und das Aussetzen der Fördermaßnahmen und Arbeitsmarktinstrumente haben für viele Menschen massive Folgen. Das sind Erkenntnisse aus dem neuesten Arbeitslosenreport (3/2020) der Freien Wohlfahrtspflege NRW, der die „Arbeitsmarktpolitik in der Corona-Krise“ untersucht.

Karl Döring, aktueller Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve und Vorstandsmitglied des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer Foto: Caritas

Die Wohlfahrtspflege fordert größere Anstrengungen, um benachteiligte Jugendliche und Arbeitslose auch in der Corona-Krise zu unterstützen. Besondere Sorge bereitet der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege der Anstieg der Arbeitslosenzahl bei den 15- bis 25-jährigen, die in Kleve von Januar (756) bis August (1.126) von 3,8 auf 5,7 Prozent gestiegen ist. Hinter diesen Zahlen stehen Schülerinnen und Schüler, deren Vorbereitungen auf den Übergang in das Berufsleben durch den Lockdown und die Corona-Krise erheblich beeinträchtigt wurden. Schulunterricht fiel wochenlang aus, betriebliche Praktika wurden verschoben oder gleich ganz abgesagt. Ebenso wurden Auszubildende der letzten Jahrgänge nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht übernommen.

„Wenn diese Entwicklung nicht gestoppt und umgekehrt wird, steuert unsere Gesellschaft auf ein riesiges Problem hin“, warnt Karl Döring, aktueller Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve und Vorstandsmitglied des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer. Besonders problematisch: Gleichzeitig ging auch die Zahl der Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit radikal zurück. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder die sogenannte Einstiegsqualifizierung wurden runtergefahren. Im April 2020, also während des Lockdowns, verzeichnet die Statistik im Kreis Kleve lediglich 15 Neuzugänge (gegenüber 39 im April 2019) in solche Maßnahmen.

Nur noch ein Drittel der Teilnehmer in den Programmen

„Aktuell haben wir nur noch ein Drittel der Maßnahmenteilnehmer verglichen mit der Zeit vor der Pandemie – hier kann und muss schneller hochgefahren werden“, fordert Döring. Auch erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Hartz-IV-System gehören zu den großen Verlierern in der Corona-Krise. In der Corona-Krise können immer weniger Menschen eine Maßnahme beginnen. Im April 2020 wurden im Kreis Kleve nur 13 Zugänge in Beschäftigung schaffende Maßnahmen verzeichnet, rund 70 Prozent weniger als im April 2019. Auch im August 2020 lagen die Zugänge immer noch 61 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Für viele Teilnehmende solcher Maßnahmen sei die plötzliche Schließung einer Radstation, einer Schulküche oder eines Sozialkaufhauses ein herber Verlust.

Mancherorts ist die Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten in den Jobcentern in NRW immer noch nicht in ausreichendem Maße gegeben

Dass immer noch vielen Menschen die Rückkehr oder der Neuzugang in eine Maßnahme versperrt sei, obwohl der Lockdown aufgehoben wurde, ist für die Freie Wohlfahrtspflege nicht hinnehmbar: „Dass das so ist, ist in vielen Fällen ebenso unverständlich wie ärgerlich“, unterstreicht Döring.

Man müsse leider feststellen, dass mancherorts die Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten in den Jobcentern in NRW immer noch nicht in ausreichendem Maße gegeben seien. „Auch die Jobcenter müssen zügig in der ‚neuen Normalität‘ ankommen“, fordert der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft. „Unsere gesellschaftlichen Solidarität ist weiter gefordert – nicht nur während eines Lockdowns“, so Döring.