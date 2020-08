Wirtschaft: Berns baut in Kleve neuen Standort auf

Kleve. Das Unternehmen zieht 2021 ins Industriegebiet an der Boschstraße. Es soll weiter wachsen

Die Berns-Gruppe hat einen neuen Firmenstandort an der Boschstraße im Klever Industriegebiet gekauft. Das neue Gelände befindet sich in der Nähe der Feuerwache Brienen. Der Umzug vom jetzigen Firmenstandort an der Siemensstraße 15 wurde unumgänglich, da sich das Team der Bernsgruppe in den vergangenen Jahren ständig vergrößert hat und die alten Büros zu klein geworden sind.

Der Umzug in das neue Bürogebäude ist für 2021 geplant. Im nächsten Schritt soll der neue Firmenstandort umgebaut und modernisiert werden. Die dazugehörigen Umbaupläne werden derzeit vom Architekten erstellt. Der jetzige Firmensitz an der Siemensstraße wird nach dem Umzug verkauft.

Mehr Platz für die Mitarbeiter

Die neuen Räumlichkeiten werden nicht nur ausreichend viel Platz für die Mitarbeiter bieten, sondern sind auch für weiteres personelles Wachstum ausgelegt. Ergänzt werden die neuen Räumlichkeiten durch eine neu eingerichtete Werkstatt und eine größere Lagerhalle. Die Dimensionen des neuen Firmenstandortes beeindrucken: Insgesamt stehen 11.200 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche zur Verfügung. Ungefähr ein Drittel der Lagerflächen soll dabei zunächst vermietet werden.

Meilenstein in der Firmengeschichte

„Der Bezug der neuen Geschäftsräume an der Boschstraße wird einen weiteren Meilenstein in unserer erfolgreichen Firmengeschichte darstellen“, freut sich Geschäftsführer Jan Vierboom auf den nächsten Schritt des Unternehmens. „Damit die Berns-Gruppe noch weiter wachsen kann, war es für uns an der Zeit, mit dem Kauf des neuen Firmenstandortes die Weichen für die Zukunft zu stellen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird hierdurch ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld geboten.“

Berns ist ein Spezialist für moderne Gebäudetechnik – von der Planung und Projektierung über den Anlagenbau bis hin zum Service und dem Gebäudemanagement.