Weeze: Rasenmäher gestohlen

Weeze. Täter kamen durch den Maschendrahtzaun in einen Garten in Weeze und machten Beute.

Den 180 cm hohen Maschendrahtzaun durchtrennten der oder die Täter, um irgendwann zwischen Sonntagnacht und Montagabend in einen umzäunten Garten eines Wohnhauses an der Hegenerstraße in Weeze zu gelangen. Aus dem Gartenhäuschen und einem Container voller Gartengeräte nahmen sie Werkzeuge sowie einen Rasenmäher mit.

Sie flüchteten vermutlich durch das Gartentor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.