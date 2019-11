Kleve. Grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Überwachung der Wasserqualität des Rheins wurde in internationaler Messstation Bimmen-Lobith beschlossen.

Wasser ist grenzenlos – auch zwischen NRW und Niederlande

Die Weiterführung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zur Überwachung der Wasserqualität des Rheins wurde am 29. November in der internationalen Messstation Bimmen-Lobith beschlossen. In der Messstation an der Grenze zu den Niederlanden unterzeichneten Eelke Buizer-van der Pols, Direktorin der niederländischen Wasserbehörde RWS und Dr. Thomas Delschen, Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, eine entsprechende Vereinbarung.

Beim Rhein-Kilometer 865 verlässt der Rhein NRW

Beim Rhein-Kilometer 865 verlässt der Rhein NRW in Richtung Niederlande. Das Land NRW hat an dieser Stelle, in Kleve-Bimmen, bereits 1970 mit der Gewässerüberwachung begonnen - in der ersten Messstation am Rhein überhaupt. 1974 wurde am rechten Ufer in den Niederlanden eine schwimmende Messstation bei Lobith eingerichtet. 25 Jahre lang wurde der Rhein rechts und links – deutsch und niederländisch - getrennt untersucht. Im Sommer 1999 haben sich Mitarbeiter der Umweltämter getroffen und ein gemeinsames Labor vorgeschlagen.

Idee für die Internationale Messstation Bimmen/Lobith

Das war die Idee für die Internationale Messstation Bimmen/Lobith. Als dann 2001 das Verwaltungsabkommen zwischen den Niederlanden und NRW über die gemeinsame Überwachung des Rheins an der Kontrollstelle Bimmen-Lobith geschlossen wurde, lief die Arbeit schon. Seitdem werden die beiden Labore gemeinsam vom niederländischen RWS und dem LANUV als Internationale Messstation betrieben.

Niederländische und deutsche Fachleute arbeiten Hand in Hand im Labor in Kleve-Bimmen, um die Wasserqualität im Rhein mit Proben von beiden Ufern zu untersuchen. Wie wichtig die Überwachung beider Rheinseiten ist, zeigt sich immer wieder, wenn es zur Einleitung von Schadstoffen in den Rhein gekommen ist.

Die Messstation Lobith auf der niederländischen Seite des Rheins Foto: LANUV NRW / NRZ Kleve

Die engmaschige Überwachung kann nicht nur Schadstoffe detektieren, durch die gemeinsame Arbeit auf beiden Rheinseiten kann auch festgestellt werden, auf welcher Rheinseite die Ursache für die Einleitung zu finden sein wird. Die Quellen solcher Verunreinigungen können damit meist schnell ausgemacht werden.

Verschmutzung des Rheins begrenzen

Damit sind die Behörden in der Lage kurzfristig Maßnahmen zu treffen, um die Verschmutzung des Rheins zu begrenzen. Besonders wichtig ist die Überwachung der Wasserqualität im Rhein auch deshalb, weil der Rhein in den Niederlanden eine bedeutende Ressource für die Trinkwasserversorgung darstellt. So können die Wasserwerke unverzüglich informiert werden, falls es einmal zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität gekommen ist, so dass sofort Maßnahmen zur Qualitätssicherung für das Trinkwasser bei unseren Nachbarn getroffen werden können.

Wichtige Daten für die Dokumentation

Die Arbeit in Bimmen und Lobith liefert wichtige Daten für die Dokumentation der Wasserqualität des Rheins in NRW und Deutschland.

Sie fließen auch in die internationale Zusammenarbeit rheinaufwärts bis Basel ein. Inzwischen gilt die Messstation als gutes Beispiel für andere Gewässer-Verantwortliche, die häufig als Besuchergruppen hierher kommen und sich die Station und die Kooperation ansehen. Für die Zusammenarbeit erhielten die beiden Umweltämter am 2002 in Andijk den von den niederländischen Trinkwasserversorgern gestifteten „Rheinpreis“.