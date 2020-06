Wachtendonk: Exhibitionist fährt mit dem Fahrrad davon

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Wachtendonk-Wankum. Ein Exhibitionist zeigte sich einer Frau in Wachtendonk und fuhr dann auf dem Fahrrad davon. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Eine Frau bemerkte während eines Ausritts in Wachtendonk am Sonntag einen Mann, der nur teils bekleidet war. Das meldet die Polizei am Dienstag und bittet um Hinweise.

Den Angaben der Polizei zufolge war die junge Frau gegen kurz nach 17 Uhr während eines Ausritts auf dem Schapsdyck unterwegs, als sie in einigen Metern Entfernung einen Mann bemerkte, der sein Rad an einen Baum lehnte.

Auto näherte sich - Unbekannter fuhr davon

Zunächst dachte sie, der Unbekannte müsste urinieren, doch dann habe er sich zu nur teils bekleidet umgedreht und augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil gerieben. Als sich ein Auto näherte, sei der Mann mit seinem Fahrrad davon gefahren.

Die Zeugin beschreibt den Unbekannten laut Polizei als etwa 60 Jahre alt, mit einem „Bierbauch“. Sein Fahrrad sei mit gelben Gepäcktaschen ausgestattet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter folgender Rufnummer entgegen: 02831/1250. (red)