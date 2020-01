Goch. Eine Fahrzeugseite eines geparkten VW-Busses wurde von einem unbekannten Autofahrer eingedrückt.

VW-Bus-Oldtimer in Goch beschädigt

Ein Oldtimer wurde in Goch durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 13. Januar, 14.30 Uhr, stand ein VW Bus mit Camouflage-Lackierung in einer Parkbucht am Südring. Bei dem Unfall wurde die linke Fahrzeugseite des Oldtimers an einer Stelle eingedrückt. Zurück blieb schwarzer Fremdlack. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich zum Schaden zu äußern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080.