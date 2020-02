Vor 75 Jahren wurde Goch zu 84 Prozent zerstört

Mittwoch, 7. Februar 1945, 21.55 Uhr: Die wenigen Menschen in der seit Monaten evakuierten Stadt Goch erstarren vor Schreck, denn am nachtschwarzen Himmel tauchen plötzlich sogenannte „Christbäume“ genau über den Stadtmauern auf, rote und grüne Leuchtkugeln, die dem in Bomberflugzeugen nahenden Tod den Weg weisen und das Bombenabwurf-Gebiet markieren. Nur wenige Minuten bleiben den Menschen am Erdboden, um Zuflucht in Bunkern und Kellern zu suchen, bevor der Tod vom Himmel fällt.

Die Nacht des Grauens hatte begonnen: 200 Menschen, darunter 30 Gocher Bürger und Soldaten sowie 170 sogenannte Fremdarbeiter aus Russland und Polen, aber auch aus Italien und den Niederlanden, schafften es nicht mehr, sich in Sicherheit zu bringen und starben im Bombenhagel. Das alte Goch wurde restlos in Schutt und Asche gelegt. Es erlebte vor genau 75 Jahren die schwärzesten Stunden der Geschichte.

40 Minuten Angriffswelle – dann der Todesstoß für Kleve

Die erste Angriffswelle rollte 40 Minuten lang: 147 Flugzeuge der Alliierten öffneten ihre Schächte und ließen 464 Tonnen Sprengbomben sowie acht Tonnen Brandbomben ihr Vernichtungswerk verrichten. Nur das schlechte Wetter hatte verhindert, dass noch weitere 300 Flugzeuge aufgestiegen waren.

Wegen der starken Rauchentwicklung beendeten die in der Sicht auf die Weberstadt behinderten Piloten den Angriff, wichen nach Uedem und Kalkar aus und versetzten der schon am 7. Oktober 1944 verwüsteten Stadt Kleve mit 1384 Tonnen Sprengbomben und elf Tonnen Brandbomben den endgültigen Todesstoß.

Foto aus der Ausstellung „Krieg und Zerstörung der Stadt Goch“ von Hans-Joachim Koepp: Marktplatz mit Trümmern, angeschlagene Kirchen: rechts die evangelische Kirche, in der Mitte Maria-Magdalena-Kirche mit unversehrtem Turm. Foto: Repro / Koepp

Doch das Aufatmen der Überlebenden in Goch dauerte nicht lange: Um 23.30 Uhr kehrten 95 Bomber zurück und entluden weitere 400 Tonnen Sprengstoff zwischen Goch und Weeze.

Der Tod regierte in der allerdings fast menschenleeren Stadt, die nach einem Angriff am 30. September 1944, bei dem 35 Bürger den Tod gefunden hatten, evakuiert worden war.

Einer der wenigen Augenzeugen, der Apotheker Hans Besselmann, der im Keller seines Hauses am Marktplatz wie durch ein Wunder überlebt hatte, berichtete im Bericht im Heimatkalender 1985 unter der Überschrift „Die letzten Stunden einer sterbenden Stadt“ auf vielen Seiten über die chaotische Nacht der Angst.

So notierte der gleich nach den Attacken aus der Innenstadt geflüchtete Besselmann über seine Rückkehr bei Tageslicht: „Ich kam dann glücklich an die Peripherie unserer Stadt und sah nur noch eine Mondlandschaft vor mir, dort, wo einst Goch gestanden hatte. Es lag einfach alles am Boden. Vom Bahnhof angefangen sah man nur noch eine Wüste. Alle Häuser waren zerstört. Ich sah dort nur ein großes Trümmermeer, das noch am helllichten Tag brannte“.

Der Militärhistoriker Blake sollte Jahre später schreiben: „Sieht man ab von der intensiven Bombardierung des Ruhrgebiets und der Zerstörung Dresdens, so ist vermutlich kein Gebiet auf Gottes Erdboden außer Stalingrad dermaßen mit konventionellen Waffen zusammengeschlagen worden“.

Die Front begann jenseits des Reichswaldes

Dabei diente das Bombardement alleine dem Zweck, die eigentliche Schlacht am Niederrhein vorzubereiten. Die „Operation Veritable“ startete nur Stunden später. Besselmann notierte: „Um 5 Uhr setzte das Artillerie-Trommelfeuer ein. Die Front begann jenseits des Reichswalds. Alles war hell erleuchtet. Nun ging der Krieg erst recht los“.

Die Ruine der Gocher Liebfrauenkirche an der Kalkarer Straße. Der Turm war von deutschen Fallschirmjägern gesprengt worden Foto: Repro

Fast 500.000 alliierte Soldaten überrollten in tagelangen schwersten Gefechten die deutschen Verteidigungslinien. Während die Kanadier und Briten durch den heftigst umkämpften Reichswald über Kranenburg und Kleve nach Goch, Uedem und Xanten in Richtung Rhein vorrückten, kämpften sich die Amerikaner von Heinsberg/Geilenkirchen bis Krefeld/Geldern vor.

Die Bilanz von 31 Tagen Trommelfeuer ist gespenstisch: 22.000 Gefallene und 22.239 Gefangene auf deutscher Seite, die Alliierten beklagten 15.674 Tote.

Das „zweite“ Leben begann in Goch wenige Wochen später: Hatte die „Illustrated London News“ vom 3. März 1945 noch berichtet, dass Goch am 21. Februar vom Feind geräumt war („Mit Ausnahme einiger weniger isolierter Scharfschützen“), so zog ein Stückchen Normalität in Gestalt von drei Clemens-Schwestern in die Stadt ein, die am 15. April 1945 als Vorbotinnen kamen. Schon im Mai zählte Goch 2300 Einwohner, das neue Leben konnte beginnen.

Ein paar nackte Zahlen zur Statistik des Schreckens aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs: Von Mai 1940 bis Kriegsende registrierte man in Goch 2000 Luftalarmierungen, 104 Zivilisten und 170 Fremdarbeiter fanden den Tod, 417 Gocher Soldaten starben – doch in dieser Rechnung sind nicht die Toten der damals selbstständigen Ortsteile enthalten.

Sechs Jahre später wurden Tote gefunden

Die Stadt wurde zu 84 Prozent zerstört, 80 Prozent aller Wohnungen konnten nicht mehr genutzt werden. Straßen und Plätze waren kaum noch erkennbar, Strom, Gas und Wasser, Bahn, Post und Banken, Handel, Industrie und Handwerk gab es nicht mehr. Alleine die Beseitigung der gewaltigen Schuttberge nahm zehn Jahre Zeit in Anspruch. 121.000 Kubikmeter Trümmerberge galt es zu beseitigen, vor allem die Innenstadt mit allen nahe gelegenen Straßen existierte eigentlich nicht mehr.

Während der Phasen von Enttrümmerung und Wiederaufbau kehrte der Tod immer wieder zurück in die Mauern der alten Weberstadt. Sechs Jahre sollte es dauern, bis die letzten Toten des Weltenbrandes entdeckt worden waren. Bei der Enttrümmerung der Ruine des ehemaligen Hotels Rademaker fanden Arbeiter die sterblichen Überreste von fünf deutschen Soldaten, die während des Bomber-Angriffs in den Keller geflüchtet waren und dort vom Tod ereilt wurden.

Nach elf Tagen wurde eine Frau aus den Trümmern gerettet

Die letzte Überlebende. Elf Tage nach der Nacht des Chaos wurde die 74 Jahre alte Witwe Christine Meuskens aus den Trümmern ihres Hauses geboren. Sie war in einem durch besonders massive Holzpfosten abgestützten Kellerraum verschüttet worden, hatte sich aus Einmachgläsern ernährt und der Kälte des Winters getrotzt, ehe sie von englischen Soldaten befreit wurde.

Gocher Zeitung. Die letzte Ausgabe des Niederrheinischen Volksblatts mit den Ausgaben Kalkarer Volkszeitung, Gocher Zeitung und Uedemer Volkszeitung datiert vom 7. Februar 1945 und trägt die Nummer 31. Die Schlagzeile der Ausgabe lautet: Weitere Versteifung der Ostfront. Das Erscheinen musste eingestellt werden, weil in der Bombennacht die Völckersche Druckerei komplett zerstört worden war.

Tag 1. Die alliierte Militärregierung übernahm am 22. Februar 1945 die Verwaltung der Stadt Goch und ernannte Pfarrer Jakob Brimmers zum Bürgermeister. Die Dienststelle der Stadtverwaltung wurde im Pfarrhaus eingerichtet.

Gedenkfeier. Die Gedenkstunde zum 75. Jahrestag beginnt am Freitag, 7. Februar 2020, um 18 Uhr am Kreuz auf dem Kirchhof der Maria-Magdalena-Kirche, dort, wo die „Bejers“ in einer Sturmandacht im Januar 1945 zum ersten Mal gebetet hatten, seit 1950 Tradition in Goch. Heimatverein und Stadt laden ein. Es geht nachher zu den „Jünglingen im Feuerofen“ und ins Rathaus.

Blick nach Kleve. Bei der Enttrümmerung der Villa Hoffmann im Jahr 1952 wurden die letzten Leichen in Kleve gefunden. 17 Jugendliche starben dort in der Nacht des 7. Februar 1945 und nicht beim großen Angriff auf Kleve am 7. Oktober 1944.