Die Kalkarer Nikolaus Kantorei, hier bei einem Auftritt während der diesjährigen Gebetswoche in der evangelischen Kirche Elten, ist an Heiligabend in St. Nicolai zu hören.

Kreis Kleve. Viele Musiker gestalten die Gottesdienste an den Feiertagen im Kreis Kleve mit und laden zu eigenen Konzerten ein. Eine kleine Übersicht.

Viel Musik bei den Weihnachtsgottesdienste im Kreis Kleve

Musik trägt die Weihnachtsstimmung in die Herzen ihrer Zuhörer. Deswegen erklingen überall im Kreis Kleve an den Feiertagen in den Kirchen festliche Lieder. Wir geben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – eine kleine Übersicht, wo Musiker die Gottesdienste mitgestalten und Weihnachts- und Neujahrskonzerte geplant sind.

KLEVE

In der Stiftskirche in Kleve wird an Heiligabend die Sopranistin Gabriele Natrop-Kepser in der Christmette um 18.30 Uhr zu hören sein. Bereits um 15 Uhr tritt der Kinderchor bei der Krippenfeier für Familien mit Kindern in der Unterstadtkirche auf, wo bei der Christmette um 21.30 Uhr der Kirchenchor und das Orchester den musikalischen Rahmen bilden.

Eine Traditionsveranstaltung ist das festliche Weihnachtssingen mit bekannten Weihnachtsliedern und einem weihnachtlichen Orgelspiel am 1. Weihnachtstag um 17 Uhr in der Klever Stifts- und Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt. Am Ende wird der Segen erteilt, bevor „Stille Nacht“ in der abgedunkelten Kirche im Licht der Weihnachtsbäume und der großen Kerzenkronleuchter erklingt. Am 2. Weihnachtstag findet dann um 9 Uhr in der Unterstadtkirche die Festmesse mit dem Musikverein Rindern statt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Kleve feiert einige ihrer Gottesdienste wegen des Umbaus der Versöhnungskirche auch an Heiligabend in der Christus-König-Kirche, Lindenallee. Beim Familiengottesdienst mit Krippenspiel um 15 Uhr hat der Kinderchor seinen Auftritt, während im späten Gottesdienst in der Auferstehungskirche Kellen um 23 Uhr der Jugendchor singt.

Zum mittlerweile traditionellen Neujahrskonzert lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Willibrord Kleve an Neujahr um 16 Uhr in die Pfarrkirche St. Willibrord an der Overbergstraße Kellen ein. Das Musikerduo Anna Hendriksen (Querflöte/Piccolo) und Michael Behrendt (Orgel) wird ein neues, abwechslungsreiches Programm mit Musik von Carl Philipp Emanuel Bach, Robert Schumann und Tomaso Albinoni präsentieren. Wegen des erfahrungsgemäß großen Andrangs empfiehlt es sich, zeitig zu erscheinen, so die Gemeinde.

GOCH

In Goch dürfen sich die Gottesdienstbesucher an Heiligabend in der Arnold-Janssen-Kirche auf den Projektchor (18 Uhr) und in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena (21 Uhr) auf den Kirchenchor freuen. Am 1. Weihnachtstag erklingt dann im Festgottesdienst um 11 Uhr in der Arnold-Janssen-Kirche ein Teil des Konzertprogramms aus dem großen Chorkonzert, das zu Ehren Josef Haydns im November stattgefunden hatte, vor allem die schöne Missa brevis in F-Dur. Mit dabei sind neben einem Streicherensemble und dem Chor wieder die Sopranistinnen Mirjam Hardenberg und Gabriele Natrop-Kepser.

Vielfältige musikalische Beiträge sind für die Christmetten an Heiligabend in Kalkar geplant. In St. Lambertus (16.30 Uhr), St. Clemens (17 Uhr) und St. Pankratius (22 Uhr) sind die Kirchchöre genauso mit dabei wie in St. Nicolai (17.30 Uhr) die Nikolaus Kantorei. Dort spielt am 1. Weihnachtstag um 11 Uhr das Blockflötenensemble, das zudem in St. Nicolai am Sonntag, 29. Dezember, um 19 Uhr erstmals ein eigenes Weihnachtskonzert gestalten wird. Weihnachtliche Texte, gelesen von Diakon Erich Mülder, Orgel- und Blockflötenspiel, Mitsingen weihnachtlicher Lieder unter der Leitung von Jan Szopinski stehen dann im Mittelpunkt.

KRANENBURG

Der Musikverein Kranenburg wird an Heiligabend um 17 Uhr bei der Familienchristmette in St. Peter und Paul zu hören sein, die Christmette in St. Johannes Baptist um 18.30 Uhr findet mit dem Pfarrcäcilienchor statt, und der Musikverein Zyfflich ist in St. Martin ab 17 Uhr mit dabei. In der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul gastiert zudem am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr der Königl. Mannenkoor Nijmegen, den der Verkehrsverein Kranenburg zum Weihnachtskonzert verpflichtet hat.

BEDBURG-HAU

Eine Ökumenische Weihnachtsvesper mit dem Hallelujachor ist in Bedburg-Hau für Heiligabend um 15.30 Uhr geplant. Auch bei der Familienmesse in der neuen St. Antonius-Kirche um 16 Uhr geht es mit dem Kinderchor Buntgemischt und Farbenfroh sowie dem Jugendchor Colourful Voice musikalisch zu.

UEDEM

In Uedemerbruch wird an Heiligabend um 15 Uhr die Krippenfeier in der Kirche „Heilige Familie“ wieder vom Musikverein Heimatklänge begleitet. Außerdem wird eine Turmbläsergruppe des Vereins von 20.15 bis 20.45 Uhr auf dem Bahndamm in der Ortsmitte traditionelle Weihnachtslieder spielen. So möchten die Musiker die Besucher der Christmette um 21 Uhr auf einen festlichen Gottesdienst einstimmen.