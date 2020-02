Vereint für die Klever Schleuse in Brienen

Helmuth Plecker und Sascha Wieland möchten sich nicht nur am Status quo orientieren. Dass die Schleuse seit Jahren nicht genutzt wird, dass der Spoykanal mit seinen Algen mehr Ärger als Genuss bereitet, dass auch in der Vergangenheit das Potential des Rheinanschlusses kaum genutzt worden ist, das alles wollen die beiden Initiatoren des neuen Vereins „Stadt. Land. Fluss … Schluss?“ beiseite schieben und mit einem frischen Blick nach vorne schauen: „Für Kleve ginge ein enormes Potenzial verloren, wenn man den Anschluss an den Rhein verlieren würde“, sagte Helmuth Plecker.

Den Wassertourismus fördern

Was könnte man nicht alles entwickeln, wenn Kleve ein bisschen mehr Mut hätte und den Wassertourismus konsequent fördern würde. Gerade die Wassersportarten würden boomen. Die Menschen zieht es an warmen Tagen ans Wasser: zum Schwimmen, Segeln, Rudern und Bötchen fahren. Wassersportler Sascha Wieland weiß, dass in den angrenzenden Niederlanden die Wassersportaktivitäten nicht nur zahlreich vorhanden sind, sondern auch gut genutzt werden. Warum sollte das in Kleve nicht funktionieren?

„Wir wollen an die Zukunft denken“, sagt Helmuth Plecker, der in Kleve ein Bauplanungsbüro leitet. Kleve habe eine einzigartige Topographie und dazu seit Jahrhunderten einen Rheinanschluss. „Kleve hat ein enormes Potenzial und das sollten wir nicht über Bord werfen.“ In anderen Regionen Deutschlands funktioniere das doch auch: „Schauen Sie sich die Seeenplatte in Mecklenburg an, mit den zahlreichen Flüsschen. So etwas Ähnliches gibt es hier doch auch.“

Ein Konzept für die Region erstellen

Für Spoykanal, Altrhein, Rhein, Bylandt und Baggerseen müsse nur ein vernünftiges touristisches Konzept auf den Tisch gelegt werden, finden die beiden.

Ideen gebe es genug, jetzt müsse man dringend verhindern, dass die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung die Schleuse abreißt und Fakten schafft. Das historische Ensemble müsse in seiner Gänze erhalten bleiben. Für den Hochwasserschutz sei die alte Schleuse nicht unbedingt notwendig, wenn der Deichverband eine neue Deichlinie bestimmt, die – wie berichtet – vor der Schleuse liegen wird. Die Stadt könnte dann eine neue Sportbootschleuse errichten, die die Funktion des Hochwasserschutzes übernehmen würde. Die alte Schleuse wäre dann als reine Durchfahrt zu nutzen. Für den Spoykanal benötige man zudem ein Konzept, wie man ihn zugänglicher machen kann.

Das Bewusstsein schärfen

Der neue Verein „Stadt. Land. Fluss … Schluss?“ hat es sich zur Aufgabe gesetzt, das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Erhalt zu schärfen. So werde man in den nächsten Wochen gezielte Projekte mit Schulen und Kindergärten organisieren, die verdeutlichen sollen, welchen Wert und welche Historie die Schleuse für Kleve besitzt. Für diese Projekte wolle man Fördermittel beantragen und sich eng mit der Stadt Kleve austauschen. Kontakt zum Verein: 0176/35565664.