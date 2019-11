Urteil im Missbrauchsprozess gegen zwei Klever

An den Mienen der beiden Angeklagten war nicht abzulesen, ob sie das Urteil entsetzt hat und ob sie in die Revision gehen wollen. Die Jugendkammer des Landgerichts sprach Montag die beiden Klever des schweren Missbrauchs eines Kindes für schuldig.

„Wie ist das zu bestrafen? Die Kammer hat sehr darüber nachdenken müssen“, erläuterte Vorsitzender Richter Christian Henckel. Das Gericht verhängte für beide Angeklagten zwei Jahre Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden und beiden wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Außerdem hat jeder von ihnen 4000 Euro an den Kinderschutzbund Kleve zu zahlen.

„Es fällt mir schwer, die Bewährung zu begründen“

„Es fällt mir schwer, die Bewährung zu begründen“, gestand der Richter. Das Gericht tat es vor allem, weil die Tat zwei Jahre her ist. Und es scheine „nicht erforderlich, zum Einwirken auf Sie die Verurteilung zu vollstrecken“.

Der Prozess hatte am 19. November begonnen (wie berichtet). Es ging um eine Tat im Sommer 2017. Zwei Klever sollen eine 13-Jährige in ihrem Auto zu sexuellen Handlungen an den männlichen Geschlechtsteilen genötigt haben.

Bei der Frage, ob es wirklich eine Tat gab oder eine erfundene Geschichte, zählte vor allem das Gutachten der sachverständigen Diplom-Psychologin Jennifer von Buch. Sie hielt die Zeugin J. für glaubwürdig. Das Mädchen habe nichts übertrieben dramatisiert, habe nichts von Gewalt erzählt. Das geschilderte Szenario sei zu komplex, um erfunden zu sein, Details so untypisch, dass dies keine schematische Darstellung sein könne. Zumal der 13-Jährigen „Vorwissen“ über sexuelle Handlung gefehlt habe. Die Art, wie sie dieses Erlebnis und vorherige mehrfache Mobbing-Angriffe von Mädchen formuliert habe, bekräftige ihre „qualitativ hochwertige Aussage“.

Keine posttraumatischen Belastungsstörungen

Dass sie das Geschehen nicht gleich im Sommer, sondern erst Monate später der Mutter und der Polizei erzählte, sei durchaus möglich. Und dass J. keine posttraumatischen Belastungsstörungen entwickelte, tue nichts zur Sache. Das sei bei 50 Prozent der Opfer so. Den Zeugenaussagen ihres früheren Freundes und ihrer früheren Freundin am ersten Prozesstag, nach denen J. selbst von erfundener Story gesprochen haben soll, schenkte die Psychologin keine Beachtung.

Richter Henckel erklärte die Urteilsfindung. Die Kammer musste bedenken: „Was ist sicher auszuschließen, was möglich, was sicher festzustellen?“ Auszuschließen sei eine vorgetäuschte Tat. Nicht nachweisbar sei eine Vergewaltigung. Eventuell habe sich das Mädchen nach einem – nicht geklärten – Telefonat zu einer Autofahrt einladen lassen von dem Angeklagten P., „für den sie geschwärmt hat“, so Henckel. Aber die beiden Männer hätten „ihre Neugier und Hilflosigkeit ausgenutzt in moralischer Hinsicht“, wohl wissend, dass sie noch keine 14 Jahre alt war.

Zeugin räumte selbst ein, den zweiten Mann müsse man nicht so sehr bestrafen

Für den älteren Angeklagten L., damals 23, galt ein geringeres Strafmaß, weil die junge Zeugin wohl selbst in ihrer Aussage vor Gericht – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – eingeräumt hatte, er habe ja eigentlich nichts von ihr gewollt, ihn müsse man nicht so bestrafen. Beim anderen Angeklagten milderte vor allem sein jugendliches Alter von damals 16, aber mit „Unreife“ sei sein „erschreckend sexualisiertes Verhalten“ nicht zu erklären, so Richter Henckel. Es liege kein minder schwerer Fall vor.