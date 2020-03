Wenn Achim Hahn durch die Räumlichkeiten der Seniorentagespflegeeinrichtung „Regenbogen“ führt, ist ihm die Begeisterung am Gesicht abzulesen. Hahn ist Einrichtungsleiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und wird das neu errichtete Haus an der Mühlenstraße ab April führen. „Wir freuen uns, dass es bald losgeht“, sagt er. In den nächsten Wochen wolle er auch zu einer feierlichen Eröffnung laden. Im August vergangenen Jahres begannen die Bauarbeiten.

Heimatlicher „Bürgerstuben-Stil“

Auf 400 Quadratmetern sollen künftig 20 Senioren teilstationär ihre Heimat finden. Die Gäste werden von montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr betreut und gepflegt. Das Ziel ist klar: „Wir wollen, dass Senioren so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung wohnen“, sagt Hahn. Moderner könnte seine Einrichtung kaum sein: Große Fenster, weitläufige Flure, ein Pflegebad, Sporträumlichkeiten und Wohnzimmer im heimatlichen „Bürgerstuben“-Stil laden ein. Überall stehen geräumige Sessel aus der Werkstatt Haus Freudenberg.

Besonderen Wert habe Hahn darauf gelegt, dass die Pflegeeinrichtung eng mit der Kindertagesstätte „Regenbogen“ verbunden ist. „Ältere Menschen und junge Kinder sollen bei uns in engem Austausch leben. Sie können viel von einander lernen. Wenn es nach uns geht, werden sie gemeinsam spielen, kochen und Sport treiben“, sagt Jutta Varola, Leiterin der Kita. Wie der Austausch genau stattfinden soll, müsse der Alltag noch zeigen. Die Protagonisten gehen allerdings von „besonderen Synergieeffekten“ aus.

Zudem setzt die Awo in Uedem auf ein besonderes Konzept der Altenpflege. „Dieses Projekt ist eigentlich einzigartig in der Region“, sagt Achim Hahn. So werden er und seine Kollegen künftig das Angebot „MAKS“ (Motorische, Alltagspraktische, Kognitive und Soziale Aktivierung) umsetzen, das an der Universität in Erlangen entwickelt wurde und jüngst von der Alzheimer Gesellschaft Deutschland goutiert wurde. Senioren, insbesondere Demenzerkrankte, sollen so auf nicht-medikamentöse Weise begleitet werden. Zwei Mitarbeiter werden für dieses Angebot speziell ausgebildet.

Neue Wege in Uedem

Auch die Awo beschreitet mit der Uedemer Einrichtung neue Wege. „Eigentlich legen wir unseren Fokus ja eher auf die Kinder- und Jugendhilfe. Doch wir haben einen umfassenden gesellschaftlichen Auftrag, der Allgemeinheit zu diesen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Senioren stark angestiegen. Dem wollen wir nun auch Rechnung tragen“, sagt Marion Kurth, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbands.

Man müsse alles dafür tun, dass Senioren möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben könnten, meint sie. „Da kann dieses Haus einen wichtigen Beitrag leisten. Wir sehen es als eine Art Pilotprojekt“, sagt Kurth.