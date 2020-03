Uedem: Feuerwehr löscht brennende Putzlappen bei Elten

Beim Sicherheitsschuh-Hersteller Elten in Uedem hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Um kurz nach 9 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus, die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte laut Feuerwehrsprecherin Marie Göcke in einem verrauchten Abstellraum im ersten Obergeschoss mehrere brennende Putzlappen, die sie schnell löschten. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar.

Beim Uedemer Sicherheitsschuh-Hersteller Elten brannten mehrere Putzlappen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Uedem

40 beteiligte Einsatzkräfte

Die Feuerwehrleute entlüfteten die verqualmten Teile und begingen das gesamte Unternehmensgebäude, um mögliche weitere Brandherde zu finden. „Das war nicht der Fall“, sagte Göcke. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die rund 40 beteiligten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Uedem beendet.

Der vergleichsweise kleine Brand bei Elten war das zweite Feuer innerhalb weniger Monate bei einem Uedemer Unternehmen nach der Katastrophe beim Automobilzulieferer Mühlhoff. Der Großbrand hatte einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht.