Uedem: Biker raste viel zu schnell durch 50er-Zone

Kreis Kleve. Bei einer Kontrollaktion nahm die Kreispolizei Kleve Motorradfahrer in den Blick und sprach Verwarngelder sowie Fahrverbote aus.

Bestes Biker-Wetter und ungewöhnlich leere Straßen: Momentan herrschen günstige Bedingungen für die Motorradfahrer im Kreis Kleve. Allerdings endeten einige Spritztouren in den vergangenen Wochen tragisch: Dreimal wurden Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen teils lebensgefährlich verletzt, Anfang April kam in Straelen ein 39-Jähriger ums Leben.

Die Kreispolizei Kleve legte nun bei einer Kontrollaktion am Sonntag, 26. April, den Fokus auf die Motorradfahrer. Auf beliebten Biker-Strecken im Kreis überwachten Kräfte des Verkehrsdienstes Kleve und Geldern die Geschwindigkeit und ahndeten Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot sowie Fehler beim Überholen. Kontrolliert wurde in der Zeit zwischen 9.30 und 16.30 Uhr an verschiedenen Stellen: in Kalkar auf der Rheinuferstraße, auf der Straße Zitterhuck (L362) in Issum, in Straelen-Rieth auf der L2, sowie auf der Betteraystraße (L77) in Uedem.

265 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs

Laut Polizei waren insgesamt 265 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Von den kontrollierten Motorradfahrern mussten 57 ein Verwarngeld wegen überhöhter Geschwindigkeit zahlen, 31 Kradfahrer erwartet aus dem gleichen Grund eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Zwei Fahrer werden ihr Zweirad künftig gezwungenermaßen für eine gewisse Zeit stehen lassen müssen: Der Tempo-Spitzenreiter brachte auf der Straße Zitterhuck 113 km/h bei erlaubten 70 km/h auf den Tacho. Auf der Betteraystraße in Uedem war zudem ein Motorradfahrer mit 97 km/h in einer 50er-Zone unterwegs. Vier Biker verstießen zudem gegen Überholverbote.

Aber auch einige Autofahrer hielten sich nicht an die Tempolimits: Sieben von ihnen müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, 161 Mal wurden Verwarngelder fällig.