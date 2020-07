Uedem: Bankkarten aus parkendem Auto gestohlen

Uedemerbruch. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Autos ein, das auf einem Wanderparkplatz in Uedemerbruch parkte. Sie durchsuchten das Handschuhfach,

Ein Etui mit Ausweisdokumenten und Bankkarten wurde aus dem Handschuhfach eines Autos entwendet, das am Dienstagnachmittag, 14. Juli, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr auf einem Waldparkplatz an der Marienbaumer Straße in Uedemerbruch parkte. Unbekannte hatten die Scheibe des roten Opel Agila eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch 02823 1080 entgegen.