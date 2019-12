Kalkar. Polizei bittet mit Fahndungsfoto um Hinweise aus der Bevölkerung.

Trickdieb stahl in Kalkar einer Frau Geld aus der Handtasche

Wegen eines Trickdiebes bittet die Polizei jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bereits am 24. Oktober gegen 15.45 Uhr klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 75-jährigen Frau aus Kalkar und gab an, gegen etwas Geld ihre Messer schleifen zu wollen. Das Angebot wollte die Frau annehmen. Während der unbekannte Täter die 75-Jährige in ein Gespräch verwickelte, entwendete er aber Bargeld aus ihrer Handtasche. Beschrieben wird er 177 cm groß, dick, dunke Haare, trug dunkle Hose, weißes Hemd, schwarze Lederjacke. Bilder des Verdächtigen sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-trickdiebstahl. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf den Bildern oder kann Angaben zur seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.