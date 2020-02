Kleve. Vergeblich versuchten Einbrecher, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Kleve einzubrechen.

Terassentür in Kleve hielt den Einbrechern Stand

Am Widerstand der Terrassentür ein Einbruch in Kleve gescheitert. In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. Januar, und Samstag, 1. Februar, versuchten Unbekannte in das Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Sackstraße in Kleve einzubrechen. Es gelang ihnen nicht. Hinweise nimmt die Kripo Kleve, 2821-5040, entgegen.