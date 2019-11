Kleve. Auf der Linie 44 gibt es ab dem 1. Dezember mehr Verbindungen zwischen Kleve und Xanten.

Taxibus schafft neues Angebot für Kleve

Ab dem 1. Dezember wird das Angebot der Linie 44 ausgebaut: Vor allem in den Abendstunden und in der Nacht fahren zusätzliche Busse zwischen Kleve und Xanten. Die DB Rheinlandbus setzt, passend zum Adventsverkehr einen Taxibusbetrieb auf dieser Linie um, damit Fahrgäste zwischen Kleve und Xanten an allen Wochentagen, also von montags bis sonntags auch nach 19 Uhr mit dem Öffentlichen Personennahverkehr fahren können.

Bislang fuhr werktags der letzte Bus auf der Linie 44 um 19.08 Uhr ab Kleve, Bahnhof in Richtung Xanten. Ab dem 1. Dezember können sich Fahrgäste einen Taxibus bestellen und zwar für 20.08 Uhr, 21.08 Uhr, 22.08 Uhr, 23.08 Uhr, 0.08 Uhr und noch einmal um 1.08 Uhr – und das täglich. Der Taxibus fährt allerdings nur, wenn sich die Kunden mindestens 30 Minuten vorher telefonisch unter der Rufnummer 02821-22428 anmelden.

Zwei Schnellfahrten für Berufspendler

Für Pendler werden zusätzlich zwei Schnellfahrten morgens von Kleve nach Xanten mit nur wenigen Halten in Bedburg-Hau und Kalkar mit Anschluss an die RB 31 Richtung Duisburg und am Nachmittag zurück an. Zahlreiche Busse der Linie 44 fahren ohne Umstieg weiter als SB 6 bis Wesel. Alle Fahrten der Linie 44 haben in Xanten zudem Anschluss an die RB 31 von und nach Duisburg. Den genauen Fahrplan findet man auf der Homepage www.rheinlandbus.de.