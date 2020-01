Goch. Bereits am 9. Mai 2019 tankte ein Mann in Goch, ohne anschließend zu bezahlen. Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Tankbetrug in Goch: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am 9. Mai 2019 um kurz nach 21 Uhr einen dunklen Peugeot an einer Tankstelle am Nordring in Goch betankte und anschließend davon fuhr, ohne den Kraftstoff zu zahlen. An dem Auto waren laut Polizei gestohlene Kennzeichen angebracht.

Taten auch in Sachsen und Niedersachsen

„Offenbar ist derselbe Unbekannte am 27. Mai 2019 gegen 15 Uhr auch im sächsischen Wilsdruff (Umgehungsstraße) und am 8. Juni gegen 13.50 Uhr in Hannover (Buchholzer Straße) nach gleichem Schema vorgegangen“, so die Polizei, die nun im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kennt das Fahrzeug?

Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-tankbetrug. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.