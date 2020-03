Sucheinsatz in Kleve: Polizei durchkämmt den Reichswald

Seit der Nacht auf Freitag läuft im Reichswald bei Kleve ein großer Polizeieinsatz, dessen Hintergründe noch nahezu unklar sind. Es werde mit umfangreichen Maßnahmen nach einem Auto gesucht, bestätigte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Kleve der NRZ auf Anfrage lediglich. Mit weiteren Einzelheiten hielt sie sich mit Verweis auf den „noch völlig unklaren Sachverhalt“ zurück. In einer Mitteilung der Polizei heißt es zudem, dass „die Polizei Kleve durch einen Hinweisgeber Kenntnis von einem nächtlichen Geschehen im Klever Reichswald“ erhielt.

Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei

Bereits in der Nacht hatte der Polizeihubschrauber über dem Reichswald nahe der Grunewaldstraße gekreist. Auch am Freitagmorgen stieg er in die Luft. Zudem unterstützen unter anderem Kräfte der Landesbereitschaftspolizei die Kreispolizei bei der Suchaktion. Auch Reiter mit Pferden sind im Einsatz. „Es handelt sich um ein relativ großes Gebiet, das die Einsatzkräfte durchkämmen“, sagte die Polizeisprecherin. (nip)