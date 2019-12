Bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz in Straelen hat ein 58-Jähriger schwere Brandverletzungen erlitten. Der Mann hatte versucht eine Gasflasche zu wechseln, als zu zu dem Unglück kam.

Brandverletzungen Straelen: Mann will auf Campingplatz Gasflasche wechseln - Verpuffung

Straelen. Camper will auf seiner Parzelle eine Gasflasche wechseln. Dabei kommt es zu einer Verpuffung. Der 58-Jährige erleidet schwere Brandverletzungen.

Bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz in Straelen hat ein 58-Jähriger schwere Brandverletzungen erlitten. Der Bewohner einer Parzelle auf der Anlage an der Beeker Straße im Ortsteil Herongen hatte nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 19 Uhr eine Gasflasche im Anbau seines Wohnwagens wechseln wollen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei es dabei es zu der Verpuffung gekommen. Die Kriminalpolizei untersuchte den Ort und ging nach dem Vorfall zunächst von einem Unglück aus. Rettungskräfte waren erst wegen eines vermeintlichen Brandes gerufen worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. (mit dpa)