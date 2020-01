Sternsingeraktion 2020 Sternsinger brachten im Kreis Kleve den Segen in die Häuser

Kreis Kleve. Sternsinger zogen überall im Kreis Kleve singend durch die Gemeinden. Allein in Materborn und Reichswalde kamen 8500 Euro an Spenden zusammen.

Überall im Kreis Kleve sind am vergangenen Wochenende Sternsingerinnen und Sternsinger von Haus zu Haus gezogen, um den Segen Gottes für das neue Jahr zu bringen und Spenden zu sammeln. In den Klever Ortsteilen Materborn und Reichswalde waren beispielsweise 85 Kinder der Pfarrgemeinde Zur Heiligen Familie unterwegs. Sie sammelten dabei rund 8500 Euro für Straßen- und Waisenkinder in La Paz (Bolivien).

Pastoralreferentin Claudia Fischer zeigte sich stolz auf die Truppe und die weiteren 30 Helferinnen und Helfern, die die Kinder begleiteten und verpflegten. „Die Sternsinger sind so reichlich beschenkt worden, dass sie einen Teil ihrer Süßigkeiten für ein Kinderheim in Polen und für die Klever Tafel weitergeben wollen“, teilt die Gemeinde mit.

Sternsingergruppe besucht Bürgermeisterin Sonja Northing

Zum Dreikönigstag am heutigen Montag, 6. Januar, wird eine Sternsingergruppe der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt um 10.30 Uhr Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing besuchen. Um 10.45 Uhr sind dann alle Klever ins Foyer des Rathauses eingeladen, um sich von den Sternsingern den Segen Gottes für ihre Haushalte geben zu lassen.

Damit ist die Sternsingeraktion 2020 übrigens noch nicht beendet: Für Samstag, 11. Januar, kündigt zum Beispiel die Pfarrei St. Martinus Gocherland den Besuch von Sternsingern in Pfalzdorf an.