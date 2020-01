Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende für Lebkuchen

In dieser Woche arbeiten in der Heicks-&-Teutenberg-Filiale an der Kavarinerstraße 14 Azubis im Verkauf, sieben als Konditoren sowie vier in der Backstube. Im regulären Betrieb sind sie auf alle Filialen in Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Kalkar, Goch, Uedem und Emmerich verteilt.

Für die verzierten Lebkuchen bitten die Auszubildenden die Kunden um eine Spende. Das gesammelte Geld wollen sie nach der Woche für einen guten Zweck weiterleiten.