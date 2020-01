SPD: Der Kreis Kleve muss sozialer werden

SPD und Grünen fordern mehr Engagement vom Kreis Kleve bei sozialen und gesundheitlichen Themen. In seiner Haushaltsrede bemängelte SPD-Fraktionschef Jürgen Franken, dass die Gesundheitsversorgung im Kreis von der Verwaltung nur stiefmütterlich behandelt werde. Im Kreis drohe eine Mangelversorgung und es fehle ein Gesamtkonzept. Kleine Erfolge wie das Stipendienprogramm für Haus- und Kinderärzte könnten diesen Missstand nicht verbergen.

SPD: Versorgung wird schlechter

Die Sozialdemokraten fordern schnellstmöglich den Aufbau von verlässlichen Netzwerken. Der Kreis Kleve könne es sich nicht mehr leisten, untätig zu bleiben, sagte Jürgen Franken. „Die ärztliche Versorgung im Kreis Kleve wird schlechter, nicht besser. Alle bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um eine Trendwende zu mehr und besserer Versorgung von Menschen im Kreis Kleve erzielen zu können.“

Franken betonte, dass der Kreis eine zentrale Informations- und Koordinierungsstelle werden müsse. „Das Wissen der Anbieter, Akteure und Politik über die Lage im Gesundheitssektor im Kreis Kleve ist eindeutig zu gering ausgeprägt. Dies muss sich ändern, wenn wir Verbesserungen im stationären und ambulanten Pflegebereich oder bei der ärztlichen Versorgung erreichen wollen.“

Jürgen Franken. Foto: NRZ

Franken zitierte eine Studie des ZDF, demnach der Kreis Kleve für Senioren besonders unattraktiv sei. Von 401 getesteten Landkreisen und Städten befinde sich der Kreis Kleve bei der Rubrik „Lebenserwartung 60+“ auf einem schlechten 328. Rang. „Hier wird das ganze Ausmaß der desolaten Gesundheits- und Pflegeversorgung im Kreis Kleve sichtbar“, so Franken.

Zu wenig Unterstützung für Hebammen

Die SPD bemängelt, dass ihre Anträge zur Verbesserung der Situation von Behinderten und die Schulsozialarbeit am Berufskolleg abgelehnt wurden. Auch ein Modellprojekt „Hebammen-Unterstützung“ fand im Kreistag keine Mehrheit.

Den Kreis-Grünen ist die Jugendhilfe besonders wichtig. Auch hier gebe es viele Probleme. Die Kosten für die Hilfen zur Erziehung seien seit Jahren steigend. Die Fraktionsvorsitzende Brigitt Höhn fordert hier mehr Einsatz des Kreises. Hier könnten eine geringe Jugendamtsumlage und Kostenreduzierung nicht ausschlaggebend sein.

Birgitt Höhn. Foto: Alfred Derks

„Es ist allen bekannt, dass seit Jahren sich verändernde gesellschaftliche Strukturen und Lebenslagen oft schon Kinder zu Verlierern im System machen. Diese brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit“, so Höhn. Der Kreis könne sich, angesichts der steigenden Zahlen in der Jugendhilfe, nicht nur auf die Pflichtaufgaben zurückziehen. „Wir brauchen eine starke, proaktive Prävention“, so Höhn.

Mangelzustände nicht nur verwalten

Dies zeige auch das erfolgreiche Projekt Efus, mit dem Alleinerziehende unterstützt werden. 244 Ein-Eltern-Familien wurde unter die Arme gegriffen: „Ist das nicht ein Beleg dafür, dass wir mehr tun müssen, als Pflichtaufgaben zu erfüllen, Mangelzustände verwalten“, fragte Höhn.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Ulrich betonte hingegen die breite Familienförderung des Kreises. Das beschlossene beitragsfreie Jahr für das zweite Kindergartenjahr sei gut. Ein drittes, freies Jahr sei wünschenswert, würde aber die Kommunen zu stark belasten. Die Kinderbetreuung sei eine wichtige Säule, Verlässlichkeit das oberste Gebot: „Das Geld ist gut investiert, gerade auch mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“