Eine Homepage erstellen kann heute schon beinahe jedes Unternehmen in Eigenregie. Zumindest wenn die Ansprüche ein schlichtes Ergebnis nicht übersteigen. Wenn es allerdings um modernste Ausrichtung geht, um praktische Umsetzung technischer Raffinessen und um die immer mehr geforderte digitale Transformation sämtlicher Geschäftsbereiche eines Unternehmens, dann sind Profis gefragt.

Wer im Kreis Kleve die digitale Transformation seines Unternehmens weiter bringen möchte, muss allerdings nicht nach Spezialisten aus dem Silicon-Valley oder in der Digital-Szene deutscher Großstädte suchen. Denn im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Entwickler sitzen beim Software-Dienstleister „zdreicom“ am Tichelweg in Goch mit Geschäftsführer Fabian Seltmann an der Spitze.

Das Unternehmen mit Standorten in Köln, Goch und Zürich erhielt nun zwei internationale Awards für sein Projekt Mera-Petfood.com im Auftrag des mittelständischen Futterherstellers mit Sitz in Kevelaer – darunter auch in der Königsklasse „Beste Website des Jahres“. Der 35-jährige Gocher Fabian Seltmann und seine beiden Mitgeschäftsführer aus Zürich und Köln durften für ihr Gewinnerprojekt vom Niederrhein bei der 14. International TYPO3 Conference in Den Haag (Niederlande) die Trophäen entgegen nehmen.

200 Bewerbungen für die Awards

„Über die Preisvergabe der ,TYPO3’-Awards hat eine mehrköpfige unabhängige Jury entschieden“, erklärt der Gocher im Gespräch mit der NRZ nicht ohne Stolz. „TYPO3“ ist – ganz vereinfacht gesagt – eine Software, mit der sich Dinge in jeglicher Form digital umsetzen lassen. „Für die Awards hatten sich 200 Projekte beworben“, sagt Seltmann.

Zwei der begehrten Preise gingen also auch an das fünfköpfige Gocher Team von „zdreicom“ (insgesamt sind es an allen drei Standorten zwölf Mitarbeiter). Gerne würden die Digitalisierungsexperten aus dem Kreis Kleve personell weiter zulegen, doch ganz so einfach ist das nicht. „Unsere Ansprüche sind schon extrem hoch. Und der Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema“, stellt Fabian Seltmann fest, der sich gleichsam der Digitalbranche in der Region verpflichtet fühlt. „Für mich ist das mit ein Grund, warum ich in Goch geblieben bin“, so Seltmann. „Ich möchte den Software-Entwicklern hier Perspektiven auf dem Land geben.“

Die Firma sei ein reines Dienstleistungsunternehmen und keine Agentur“, betont der Gocher Geschäftsführer. Die Spezialisten arbeiten für ihre Kunden an viel mehr als der Website an sich, die nur die sichtbare Spitze des Eisbergs ist. Im Hintergrund wird mit modernster Software die digitale Transformation sämtlicher Unternehmensprozesse voran gebracht. Wesentliche Bestandteile sind die elektronische Abbildung, Automatisierung und Verknüpfung aller Geschäftsprozesse.

Tätig für Parookaville und Hülkenberg

Auch ohne die jüngste Auszeichnung können sich die Software-Entwickler aus Goch nicht über zu wenig Arbeit in einer zunehmend digitalisierten Welt beklagen. Zu aktuellen und abgeschlossenen Projekten des Unternehmens „zdreicom“ gehört die Tätigkeit für das Wirtschaftsforum Kleverland, der Aufbau von Ticketsystemen für den Unternehmerpreis und die Arbeit an den Webauftritten des Emmericher Formel-1-Fahrers Nico Hülkenberg oder des Musikfestivals Parookaville in Weeze.