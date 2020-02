So verändert die Stadt Kalkar ihr historisches Zentrum

Kalkar. Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts in Kalkar hat begonnen. In den nächsten Jahren soll der Stadtkern attraktiver werden.

Es ist seit „Kalkar 2000“ das größte Städtebauprogramm der Verwaltung und soll dem historischen Stadtkern mit erheblicher Förderung von Bund und Land in den nächsten Jahren ein attraktiveres Gesicht verleihen: Die Umsetzung des 2017 vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts hat begonnen. Als erste sichtbare bauliche Veränderungen überspannen nun zwei neue Holzbrücken als Ersatz für marode Vorgängerbauwerke den Stadtgraben. Die 300.000 Euro Gesamtkosten, zu denen auch der Bau von zwei neuen Durchlässen und der ersatzlose Abbruch von zwei weiteren Brücken gehört, werden zu 60 Prozent gefördert.

4,7 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Erneuerung der Brücken in der Graben- und Wallzone sei ein vorweggenommener Auftakt bei der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts, sagte Frank Sundermann. Der Leiter des Fachbereichs Bauen, Planen, Umwelt arbeitet mit seinem Team und externer Unterstützung derzeit an den zentralen Projekten des Förderprogramms, das insgesamt 26 Einzelmaßnahmen und Gesamtkosten von rund 4,7 Millionen Euro umfasst. Einer dieser wichtigsten Punkte ist die Neugestaltung des Kalkarer Marktplatzes, dessen unebenes Rheinkieselpflaster zukünftig einfacher passierbar gemacht werden soll. „Die Überlegungen gehen dahin, barrierearme Querungshilfen zu schaffen, damit man nicht mehr nur von Ost nach West entlang der Gastronomie, sondern jeder auch einfach quer über den Markt flanieren kann“, erläuterte Sundermann.

Das unebene Rheinkieselpflaster auf dem Marktplatz. Foto: Niklas Preuten

Die Ergebnisse einer „Ideenschmiede“ vom Januar mit Anwohnern sowie Vertretern aus dem Einzelhandel, der Polizei und dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland würden in die Vorplanung einfließen, die bis zum Herbst abgeschlossen sein soll, so der Stadtoberbaurat. Dann müssen bei der Bezirksregierung Düsseldorf umfangreiche Planungsunterlagen eingereicht werden, ehe in gut einem Jahr der nächste Fördermittelbescheid in Kalkar eintreffen kann. Anschließend folgen die Ausschreibungen. „Mit der Umsetzung wollen wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen“, kündigte Frank Sundermann an.

Innenstadtstraßen in Kalkar werden umgestaltet

Der gleiche Zeitplan gilt für die teilweise Umgestaltung zweier Innenstadtstraßen. „Der Durchgangsverkehr soll ein wenig aus dem Zentrum gehalten werden“, sagte Sundermann. Auf der Altkalkarer Straße könnte eine gemeinsame Fläche für alle Verkehrsteilnehmer entstehen, auf der dann Schrittgeschwindigkeit gilt. Die Hanselaerer Straße wiederum könnte teilweise zur Einbahnstraße werden.

Kleve und Umland Rundgang durch den provisorisch illuminierten Stadtkern Die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) begleitet die Stadt Kalkar beim Integrierten Handlungskonzept. „Hinter den Fördertöpfen steckt ein Regelwerk, das für die Stadtverwaltung einen sehr großen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet“, sagte DSK-Mitarbeiterin Maria Hartmann. „Wir behalten alle Termine im Blick.“ Für die Illumination des Innenstadtkerns erarbeitet ein Fachbüro derzeit ein Beleuchtungskonzept. Am Montagabend, 16. März, werden bei einem Stadtrundgang vom Rathaus aus erste provisorische Lichtinszenierungen ausgewählter Gebäude und Straßen zu sehen sein. Weitere Informationen gibt es online auf: www.kalkar.de/de/inhalt/integriertes-handlungskonzept/.

Ebenfalls bis zum Herbst muss die konkrete Planung zur „Entzerrung des chaotischen Verkehrs in der Rush Hour am Schulzentrum“ stehen, wie Fachbereichsleiter Sundermann meinte. Angedacht sind eine etwas außerhalb liegende Hol- und Bringezone sowie eine Querungshilfe.

Direkte Förderungen für Kalkarer Bürger

Auch die Kalkarer Bürger können direkte Förderungen aus dem Integrierten Handlungskonzept erhalten. Für den Ende vergangenen Jahres gestarteten Verfügungsfonds, aus dem kleinere Projekte mit maximal 5000 Euro gefördert werden, liegen aktuell drei spruchreife Anträge vor. Daneben wird sich der Haupt- und Finanzausschuss am 12. März mit dem Hof- und Fassadenprogramm beschäftigen, das eine Förderung von maximal 15.000 Euro je Gebäude ermöglicht. Ein Gestaltungshandbuch visualisiert Interessierten beispielsweise, wie Dachgauben ausgebaut, Fenster ausgetauscht und Vorgärten umgestaltet werden können.

„Wir haben genau jetzt die Chance, unsere Stadt für die Zukunft aufzustellen“, sagte Bürgermeisterin Britta Schulz. „Natürlich kostet dies auch Geld, weil es einen Eigenanteil gibt. Aber die finanzielle Situation der Stadt ist auch so gut wie lange nicht mehr. Es muss jetzt weitergehen“, forderte Schulz. Sie habe den Eindruck, dass die anfangs teils großen Bedenken in der Politik kleiner geworden seien.