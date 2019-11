So schlecht ist der Handy-Empfang im Kreis Kleve

Wer in Nütterden, Kranenburg oder Niel wohnt und stabilen Handyempfang haben möchte, der setzt sich am besten ins Auto und fährt ins nahe Holland. Das Nachbarland schnitt in den vergangenen Jahren bei unabhängigen Messungen des Mobilfunkempfangs stets besonders gut ab. In vielen Gebieten Deutschlands sieht die Bundesregierung einen enormen Aufholbedarf. Sie hat angekündigt, mit einer Milliarden Euro Löcher im Mobilfunknetz stopfen zu wollen. Im Kleverland wäre das Geld besonders gut investiert, denn in vielen Bereichen ist das Netz quälend langsam. Wir haben die neuesten Daten der Seite breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur ausgewertet.

Wer im Ortskern von Kranenburg wohnt, hat Glück. Hier ist der Standard der Netztechnologie, wie inzwischen im weitaus größten Teil von Nordrhein-Westfalen üblich, 4G. Das erlaubt flüssiges, mobiles Surfen im Netz. Doch jenseits der Großen Straße sieht die Welt schon ganz anders aus: An vielen Ecken in Nütterden ist Empfang nur in 2G-Qualität und -Geschwindigkeit möglich. Gleiches gilt für den kompletten Ortsteil Niel, für Teile von Mehr und für ganz Zyfflich.

In den meisten Bereichen, die abseits der Ortskerne liegen, liegen der Bundesnetzagentur keine Daten vor. Man darf davon ausgehen, dass dort der Empfang noch schlechter ist, beziehungsweise Funklöcher sind, in denen gar kein Empfang mehr möglich ist.

Bloß nicht ins Outback fahren

In der Kreisstadt Kleve selbst haben die Bewohner in der Regel einen Netzstandart von G3 oder G4. Aber auch hier gilt: In den Randbereichen wird Telefonieren und Surfen im Netz schon mal schnell zur Geduldsprobe: Entlang der Briener Straße etwa ist der Empfang sehr schlecht, in Keeken meist auch. Auf der Nimweger Straße in Richtung Nütterden sollte man besser nicht auf guten Empfang angewiesen sein, in ganz Donsbrüggen ebenfalls nicht.

Gebiete mit schlechtem Handyempfang sind in Bedburg-Hau An der Kaiser-Wilhelm-Allee, die Wald nahen Bereichen von Schneppenbaum und die komplette Alte Bahn/Römerstraße zwischen Schneppenbaum und Altkalkar.

Vom schnellen Netz abgehängt

Besonders schlecht ist in Kalkar der Empfang am Kalkarberg, rund um Haus Horst und entlang der Dorfstraße nach Wissel, dessen Ortszentrum ebenfalls weitgehend vom schnellen Netz abgehängt ist.

In der Innenstadt von Goch ist der Mobilfunkempfang in der Regel ganz gut. Doch es gibt Ausnahmen: An der Hervorster Straße im Bereich der Mühlenstraße liegen gerade einmal 2G an. Halb Hassum ist vom schnellen Netz abgehängt. Am Grüner Weg in Asperden gibt es teils gar keinen Empfang. In Pfalzdorf an der Friedenstraße braucht die Datenübertragung sehr lange, ebenso an der Reuterstraße an der Stadtgrenze.

In Uedem gibt es einige zentrale Stellen in der Gemeinde, an denen der Empfang sehr schlecht ist, auch an den Straßen Steinbergen, Am Wellmannshof sowie Betteraystraße.

Kein Anschluss in diesem Dorf

Rechtsanwalt Joris Ernst aus Kleve telefoniert auf dem Weg zu auswärtigen Terminen oft mit Mandanten. Er hat die Erfahrung gemacht, dass an vielen Stellen die Verbindung abbricht, weil er gerade im Funkloch steckt, beispielsweise zwischen Bedburg-Hau und Uedem. Diese Erfahrung teilt Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau. „Zwischen Louisendorf und dem Lindchen in Uedem ist die Verbindung sehr instabil“, sagt er. Gebessert habe sich die Situation am Landgolfclub Moyland. Dort habe es vor Jahren einmal einen medizinischen Notfall gegeben. Es gab keinen Handyempfang. Der Patient verstarb. „Dann hat man endlich einen Mast aufgestellt“, erzählt Driessen.