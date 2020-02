So erklären sich die hohen Kita-Beiträge in Kleve und Goch

Kreis Kleve. Kleve und Goch gehören bei den Elternbeiträge in NRW zu den teuersten Kommunen. Warum das so ist, erklären die Verwaltungen.

Bei der Elternbeitragssatzung bestehen für die Kommunalpolitik erhebliche Gestaltungsspielräume. Kleve und Goch zählen landesweit zu den drei teuersten (die NRZ berichtete). Woran das liegt, erfragte die NRZ.

In Goch stellt Bürgermeister Ulrich Knickrehm klar: „Die genannten Spitzen-Beiträge sagen nicht viel über die soziale Staffelung aus.“ Die Politik habe sich um eine nachvollziehbare prozentuale Steigerung in elf Gehaltsklassen bemüht: beitragsfrei bis 25.000 Euro Jahreseinkommen, 73 Euro Monatsbeitrag bei einer 45-Stunden-Betreuung für über zweijährige Kinder bis 35.000 Euro Einkommen pro Jahr und 298 Euro bei 75.000 Euro Jahres-Einkommen. Die Kita kostet 767 Euro bei über Zweijährigen und maximal 863 Euro bei noch jüngeren Kindern von Spitzenverdienern mit 115.000 Euro Jahreseinkommen. Das Land gehe von 19 Prozent Elternbeitrag aus. Knickrehm: „Davon sind wir weit entfernt.“

Zudem habe die Mehrheit im Rat durchgesetzt, dass alle Geschwisterkinder in Goch beitragsfrei sind. Dass die Nachbarn in Emmerich für alle Kitaplätze keinen Beitrag erheben, kommentiert Gochs Bürgermeister so: „Dazu muss eine Stadt willens und finanziell in der Lage sein.“ Er würde sich wünschen, „dass keiner zahlen müsste“ und man die Kindergartenbetreuung „als soziale Aufgabe begreifen könnte. Dazu müsste aber das Land alle Kommunen in die Lage versetzen“, so Knickrehm.

Goch überprüft weitere Freistellung für Geschwister

Das Land führe jetzt das zweite beitragsfreie Kita-Jahr ein. „Das wird sich auch auf uns auswirken. Viel ist im Fluss. Wir werden das Jugendamt bitten zu überprüfen, ob alle Geschwister beitragsfrei bleiben können“, kündigte Knickrehm an.

Im Dezember 2018 hatte die Gocher Ratsmehrheit ausdrücklich gegen das Kreis-Modell votiert, das je nach Alter des Kindes niedrige und mittlere Gehaltsgruppen entlasten oder über Gebühr belasten würde und nur Gehaltsgruppen unter 15.000 Jahreseinkommen beitragsfrei lasse.

Teuer wird es für Personen mit hohem Einkommen

In Kleve entschloss sich die politische Mehrheit, nicht die vom Land empfohlenen 19 Prozent Elternanteil zu erheben, sondern nur 13 Prozent des Aufwandes für die sogenannten Kindpauschalen von Eltern zahlen zu lassen. Wer besonders kostenintensive Betreuungsformen nutzt – Plätze mit 45 Stunden Betreuungszeit, U3-Kinder und insbesondere Kinder in Krippengruppen – zahlt mehr.

In Kleve sind Eltern mit 18.000 Euro Jahreseinkommen von Kita-Gebühren befreit. In 14 Stufen geht es über sechs verschiedene Stunden-Betreuungszeiten gestaffelt nach Alter des Kindes über 24 und 60 Euro Monatsbeitrag für 20.000er Einkommen und 116 Euro beziehungsweise 260 Euro bei 70.000 Euro Jahreseinkommen bis zum Spitzenverdiener mit über 140.000 Euro Einkommen im Jahr. Der zahlt zwischen 360 bis 816 Euro für die 25- bis 45-Stunden-Betreuung seiner dreijährigen und 456 Euro (für 25 Stunden) bzw. 904 Euro (für 45 Stunden) Betreuung von zweijährigen Kindern.

Beiträge des Kreises sind deutlich geringer

„Zu hohen Beiträgen kommt es nur bei der Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in besonders jungem Alter, in hohem zeitlichem Umfang und bei hohem Elterneinkommen“, so die Verwaltung fest. „Insofern steht die Erhebung von Elternbeiträgen einer guten und bedarfsgerechten Förderung der Kinder grundsätzlich nicht im Wege.“

Die Kreisverwaltung hat für die von ihr betreuten elf Kommunen für alle Einkommen über 61.356 Euro Jahreseinkommen den Höchstsatz von 229 Elternbeitrag festgelegt.