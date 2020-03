Sirenen: Kreis Kleve probt am Samstagmittag den Ernstfall

Kein Grund zur Panik: Am Samstagmittag erklingen im Kreis Kleve die Warnsirenen. Es handelt sich um einen Test.

Kreis Kleve. Kein Grund zur Panik: Am Samstagmittag heulen im Kreis Kleve die Warnsirenen. Es handelt sich dabei um einen Test für den Ernstfall.

Im Kreis Kleve sind am Samstagmittag um 12 Uhr Warnsirenen zu hören. Es handelt sich dabei um einen Probealarm. Das teilte die Leitstelle Kleve kurzfristig über die Warn-App NINA mit.

Auch der Kreis Viersen beteiligt sich an dem Test. Die Sirenen werden in Nordrhein-Westfalen regelmäßig getestet, die Warntage im Vorfeld angekündigt. Eigentlich sollte bereits am Donnerstag ein Test stattfinden. Dieser wurde jedoch vom NRW-Innenministerium abgesagt, aus Sorge dass Bürger aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verunsichert werden könnten. (red)