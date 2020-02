Kranenburg. Einbrecher stiegen in Kranenburg in eine Reithalle ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sättel aus Reithalle in Kranenburg gestohlen

In der Nacht von Donnerstag, 30. Januar, auf Freitag, 31. Januar, drangen bislang unbekannte Täter in eine Reithalle in Kranenburg ein. Dort wurden diverse Spinde aufgebrochen und mehrere hochwertige Reitsättel entwendet. Vermutlich wurden die Gegenstände mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter der Nummer: 02821/5040.