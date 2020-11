Rouenhoff will Gesundheitsversorgung im Kreis Kleve stärken

Die starken Proteste gegen die Corona-Bestimmungen lassen Stefan Rouenhoff nachdenklich werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Kleve blickt mit Sorge auf die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft und die Verhärtung der Debatten: „Die Positionen stehen in der politischen Debatte oft unversöhnlich gegenüber, aber so kann Demokratie nicht funktionieren. Demokratie lebt vom Kompromiss“, betont Rouenhoff.

Die Corona-Pandemie sei eine Zumutung für die Demokratie, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Und in der Tat verlangt diese Ausnahmesituation besondere Einschränkungen unserer Freiheitsrechte: Die Berufsfreiheit wird für Gruppen eingeschränkt, die Versammlungsfreiheit wird reglementiert. Diese harten Maßnahmen wecken auch Misstrauen und Protest: „Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung steht aber hinter diesen Beschlüssen und verhält sich vorsichtig. Es ist eine lautstarke Gruppe, in der sich der Unmut breitmacht“, sagt Rouenhoff im Gespräch mit der NRZ.

„Wir haben insgesamt 70 Mal im Bundestag debattiert“

Das Willibrord-Spital in Emmerich. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Kein Verständnis zeigt der Bundestagsabgeordnete für den Vorwurf, dass im Parlament nicht über die Corona-Maßnahmen diskutiert worden sei: „Wir haben in den vergangenen Monaten über 70 Mal im Bundestag über die Maßnahmen debattiert. Es ist nicht so, dass der Bundestag nicht beteiligt ist“, sagt Rouenhoff. „Wir haben eine breite Debatte im Parlament.“ Gleichwohl könne man seiner Meinung nach nicht jede Einzelmaßnahme besprechen: „Wir sollten nicht über Mindestabstände, Zulassungszahlen und Hygienekonzepte reden. Wir müssen die großen Linien vorgeben“, sagt Rouenhoff. „In der Pandemie geht es auch darum, schnell zu handeln.“

Der CDU-Politiker erinnert daran, dass wir uns in einer Situation befinden, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht gekannt haben. Gerade in Deutschland müsse der Gesundheitsschutz aufgrund der Altersverteilung eine große Rolle spielen. Schließlich seien gut 30 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt. Hinzu kämen viele Menschen mit Vorerkrankungen. Die Pandemie zwinge auch zum Nachdenken über die Rolle der Gesundheitsversorgung im Land: Die jahrelange Entwicklung zu Konzentrationen im Krankenhauswesen müsse womöglich überdacht werden. „Wir haben in Deutschland in der Fläche immer noch eine ordentliche Krankenhausversorgung, im internationalen Vergleich ist sie hervorragend“, sagt Rouenhoff. Diesen Versorgungsstandard sollte man halten, allerdings müsse man dabei auch die Kosten im Blick haben.

Regionale Krankenhausversorgung stärken

Aus der Gesundheitsbranche höre er Klagen, dass die Mittel für Intensivbetten nicht ausreichend seien. Wozu starke Konzentrationen im Krankenhauswesen führen können, sei derzeit in den Niederlanden zu beobachten. Hier tue man sich wesentlich schwerer mit der Bewältigung der Pandemie als in Deutschland. Über viele Jahre wurden im Nachbarland Intensivbetten abgebaut, um effizienter zu werden.

In den vergangenen Wochen haben Rouenhoff zahlreiche Telefonate aus der Gastronomiebranche erreicht. Die Branche trifft die Corona-Auflagen hart. Gleichwohl werde sie durch die außerordentliche Wirtschaftshilfe für den Monat November gut unterstützt. 75 Prozent der Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahresmonat werden ausgeglichen. Ab dem 1. Januar 2021 sollen weitere Überbrückungshilfen gewährt werden.