Römer: Kreis Kleve könnte Teil des Weltkulturerbes werden

Das römische Erbe im Kreis Kleve versteckt sich. Während gleich in der Nähe Touristen in den Archäologischen Park Xanten strömen, gelten die historischen Stätten aus römischer Zeit auf der linken Rheinseite zwischen Uedem und Keeken bislang vor allem für die Bodendenkmalpfleger des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) als kleines Paradies. Denn auch im Kreis Kleve gibt es bedeutende Hinterlassenschaften, wenngleich sie gut erhalten unter der Erde lagern.

Der Niedergermanische Limes, der sich von der Nordsee bei Katwijk in den Niederlanden bis Bad Breisig südlich von Bonn erstreckte, führte durch das Kleverland und war eine der wichtigsten Außengrenzen des Römischen Reichs. Deswegen soll er auf Wunsch der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unter der Federführung der Niederlande ins Weltkulturerbe aufgenommen werden. Nach jahrelanger Forschung und intensiver Vorarbeit wird der Antrag am Donnerstag, 9. Januar, bei der Unesco in Paris eingereicht. Im Juli 2021 soll dann die Entscheidung über die Aufnahme fallen.

Münzner: Schub für Kulturraum Niederrhein

Der Limes-Beauftragte Steve Bödecker bei den Ausgrabungen in Till-Moyland. Foto: NRZ

Ein Stück Weltkulturerbe im Kreis Kleve. „Dieses Label ist vielen ein Begriff. Das würde dem Kulturraum Niederrhein einen echten Schub geben“, sagt Harald Münzner. Der Historiker ist Sprecher der Stadt Kalkar und wurde vom LVR in den vergangenen Jahren immer wieder über die wissenschaftlich fundierten Vorbereitungen informiert. „Der Niedergermanische Limes ist ein großartiges Thema, um über die kleinen Stadtgrenzen hinaus zu denken“, meint Münzner.

Bis zu 30.000 Soldaten hatten die Römer am „nassen Limes“, dem Rhein, stationiert. Davon zeugen die sechs historischen Stätten aus dem Kreis Kleve, die im Antrag an die Unesco aufgeführt sind. Ganz im Norden zählt dazu ein erst 2015 auf einem Luftbild entdecktes Lager in Kleve-Keeken. Die Archäologen erkannten nahe des Kranichwegs Spuren eines Doppelgrabens, was für einen längeren Aufenthalt des Militärs spricht.

„Wir haben aber noch relativ viele offene Fragen“, sagt Steve Bödecker, Limes-Beauftragter beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. „Eine kleine Grabung haben wir uns aber noch aufgehoben.“ Sollte der Weltkulturerbe-Status verliehen werden, könnte die Zeit für den „chirurgischen Schnitt“ in Keeken, wie Bödecker sagt, gekommen sein. Der Ort ist aus wissenschaftlicher Sicht besonders interessant, weil sich dort in römischer Zeit Rhein und Waal trennten.

Kleve und Umland Welterbe-Antrag: Limes-Beauftragter ist optimistisch Nach der Einreichung prüft die Unesco in Paris den Antrag zunächst formal. Im September/Oktober wird dann das Gutachtergremium zusammen mit den Antragsstellern zwei Wochen lang die einzelnen historischen Stätten bereisen. „Ende des Jahres könnten wir dann eine Liste mit Fragen erhalten, die wir anschließend beantworten“, erklärt der Limes-Beauftragte Steve Bödecker das Prozedere. In der Sitzung des Welterbekomitees im Juli soll dann die endgültige Entscheidung über die Aufnahme des Niedergermanischen Limes fallen. „Es kann natürlich immer etwas passieren, doch wir gehen optimistisch an die Sache heran“, sagt Bödecker.

Ausgrabungen in Till-Moyland

Ebenfalls auf Klever Stadtgebiet im Reichswald liegen außergewöhnlich gut erhaltene Reste der Limesstraße, die die Hauptroute zwischen den zentralen militärischen Plätzen und den zivilen Städten von Xanten und Nimwegen bildete. Der Straßendamm ist auf zwei Abschnitten noch gut zu sehen.

„Einen der spannendsten Plätze überhaupt“, nennt Steve Bödecker die acht Lager, die sich auf einer Länge von fast zwei Kilometern auf Bedburg-Hauer Gemeindegebiet in Till-Moyland aneinanderreihen. Die Archäologen nutzten für die Arbeiten am Steincheshof, Kapitelshof und Sandkampshof auch die Methode der Magnetometermessung. „Das ist die effizienteste Art im Gelände zu forschen“, erklärt Bödecker. Ende 2015 untersuchten die Experten auch die Erde auf dem Westrichhof, der mittlerweile zum renommierten Landgasthof umgebaut ist.

Reiterlager und Tempelbezirk in Kalkar

Das Reiterlager Burginatium in Altkalkar ist der am besten erhaltene römische Reitstandort am Niedergermanischen Limes. Auch Reste der Zivilsiedlung sind in der Fläche gut bewahrt. „Das ist das Tolle am Niederrhein“, sagt der Limes-Beauftragte Bödecker. Dank der organischen Fundschichten im Leybach lernten die Experten einiges über das Alltagsleben der Römer am Rhein: Unter anderem konnten die Archäologen römischen Pferdemist untersuchen.

Mit dem Tempelbezirk für die Kriegsgöttin Vagdavercustis besitzt Kalkar noch eine zweite Stätte für den Unesco-Antrag. Bödecker: „Es ist ganz selten, dass ein Heiligtum so eng mit dem römischen Militär verbunden ist.“ Im Hochwald bei Uedem haben die LVR-Bodendenkmalpfleger schließlich 1 3 fast vollständige römische Marschlager erforscht – der letzte Kreis Klever Beitrag zum möglichen Weltkulturerbe.

Verknüpfung mit dem Radtourismus gewünscht

Denkmalschutz und Forschung sind die vorrangigen Ziele des Antrags, doch eine Aufnahme in die Liste der Weltkulturerbestätten könnte auch den Tourismus im Kreis Kleve dank eines leichteren Zugangs zu Fördertöpfen beflügeln. „Zunächst wollen wir ein Informationssystem mit Tafeln entwickeln. Wir haben am Niederrhein das ganz große Glück, dass fast alle Lager an Radwegen liegen. Daran können wir gut anknüpfen“, sagt Steve Bödecker, der sich auch eine eigene „Limes-Radroute“ vorstellen kann. Für den Obergermanischen-Raetischen Limes, der Weltkulturerbe ist, gibt es zudem bereits eine App. Die Infos vom Niederrhein könnten leicht eingepflegt werden.

„Die großen Touristenmassen werden wohl nicht kommen, doch mit dem Welterbe-Status wollen wir den lokalen Tourismus entwickeln“, kündigt Bödecker an. Und weiter forschen an den historischen Orten, die es nicht in den Antrag an die Unesco geschafft haben. „Rindern stand zum Beispiel auf der Kippe. Wir können die Struktur der Anlage noch nicht greifen“, erläutert der LVR-Mitarbeiter. „Und in Qualburg wissen wir zwar, dass dort ein spätantikes Kastell bestand, kennen aber noch keinen Mauerabschnitt. Wir werden da weiter am Ball bleiben.“ Alle fünf Jahre können kleinere Änderungen bei der Unesco beantragt und so auch weitere Stätten nachnominiert werden.