Restaurant am Aussichtsturm Kleve sucht neuen Pächter

Die anspruchsvolle Küche hat es in Kleve nicht leicht. So sieht es jedenfalls Koch Janes Warnke (36). Zusammen mit seiner Frau Katja van der Louw (39) führt er seit 2016 das Restaurant „Zum Aussichtsturm“ an der Nimweger Straße. Zumindest geografisch die Top-Lage in Kleve. Doch steht das Ende seiner Zeit fest.

Bis Ende Januar 2020 lässt er den Betrieb langsam auslaufen. Dann ist Schluss. Die Idylle an dem historischen Ort allein reichte nicht, um das Gastronomie-Objekt aus der gehobenen Kategorie wirtschaftlich zu führen. Bio-Kost und Waren aus der Region, Beachtung artgerechter Tierhaltung und Nachhaltigkeit haben eben ihren Preis.

Auch Außengastronomie hatte das Restaurant am Aussichtsturm, hier mit Janes Warnke und Ehefrau Katja van de Louw. Foto: Markus van Offern

Ich habe die Gelegenheit bekommen

Noch im Mai hatte Warnke geklagt, er könne den Satz nicht mehr hören: Wer gut essen möchte, müsse nach Kalkar fahren. Nun geht er doch. „Es ist nicht schlimm. Ich bin ja nicht weg, ich ziehe nur um,“ sagt er. Und zwar zum Landgolfclub Moyland. „Ich habe die Gelegenheit bekommen und ein gutes Angebot genutzt“, sagt der gelernte Koch, der in Kleve unter anderem bis zum vorigen Jahr zusätzlich die Gerichtskantine an der Schwanenburg führte.

Janes Warnke legt Wert auf die Feststellung, dass er sich im Guten mit den Besitzern geeinigt habe. 2012 hatten Kultur-Manager Bruno Schmitz, Mechtild Janßen und Barbara Jacobs das Objekt von der Stadt gekauft und später an den 36-Jährigen verpachtet. Bruno Schmitz betont: „Es gibt da keinen Streit. Wir sind auch nicht böse. Janes hatte stets einen guten Ruf und ein gutes Angebot auf seiner Karte.“

Biergarten für 60 Personen

Aber die Auslastung hätte höher sein müssen, sieht Warnke. Er habe viel versucht. Es wurden ein Biergarten für 60 Personen eingerichtet und im Lokal Umbaumaßnahmen vorgenommen. Die Karte passte sich der Jahreszeit an. Vor allem habe man nie an der Qualität gespart, so der Koch. „Wir haben hier keine Laufkundschaft. Alles muss über Mund-zu-Mund-Propaganda gehen.“

So waren es zum Beispiel Familienfeiern, für die das Lokal ideal geeignet ist und gern gebucht wurde. Auch Musik open-air oder die Auftritte des lokalen Kabarettisten Ludger Kazmierczak, der zu seinen Jahresrückblicken dorthin einlud, füllten den Gastraum am Hochplateau mehrfach.

Die Unterstadt sei mit ein Grund, meint Janes Warnke, warum auf dem hochgelegenen Restaurant nur mäßig Betrieb herrsche. „Wenn ich betrachte, wie sich die Situation dort entwickelt hat, wird es hier eher schwerer“, sagt der Koch. Er verweist auf eine wachsende Systemgastronomie, die sonst hauptsächlich in größeren Städten ihre Speisen anbietet. Hinzu komme jetzt noch die Erschließung des Bensdorp-Geländes, auf dem ebenfalls Lokale angesiedelt werden sollen.

Mit dem Familienleben besser im Einklang

Zusätzlich gibt es private Gründe für den Koch, die Gaststätte am Turm zu verlassen. Der Aufwand wurde zu groß. Die Arbeitszeiten im Golf-Klub seien planbarer und könnten so mit dem Familienleben besser in Einklang gebracht werden. „Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Man weiß genau, wann ein Spiel ist und zu welchen Zeiten man gebraucht wird“, sagt er. Sein Catering will er weiterhin anbieten.

Bruno Schmitz schaut voraus: „Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Pächter mit neuen Ideen und schauen uns dabei in alle Richtungen um. Das ganze Mobiliar ist vorhanden, jeder kann hier sofort loslegen.“

Raum kann weiterhin für private Veranstaltungen gemietet werden

Bis ein Neuer gefunden ist, kann das höchste Restaurant Kleves allerdings weiterhin für private Veranstaltungen gemietet werden.

Der – ausverkaufte – Auftritt von Kabarettist Jürgen Becker am 17. Januar mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ wird am Turm stattfinden.