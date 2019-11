Realschule Kleve müsste erst Bedingungen erfüllen

Die unendliche Geschichte rund um die Karl-Kisters-Realschule Kleve geht weiter. Im Schulausschuss gab es verschnupfte Stimmung zwischen kommissarischem Schulleiter Kristian Best und Bürgermeisterin Sonja Northing. Und das, obwohl die Stadt zu einem Ausbau bereit wäre.

Wie seit Jahren will die Realschule wieder vier Parallelklassen bilden, obwohl sie als dreizügig genehmigt ist. Seit vielen Jahren wird ihr das als „Ausnahmegenehmigung“ zugestanden. Das muss die Stadt der Bezirksregierung dann nur „anzeigen“. Sollte es aber eine Dauerlösung werden, müsste man es dort „beantragen“. Und das würde definitiv nicht genehmigt, solange das Schulgebäude an der Lindenstraße Kleve im jetzigen räumlich sehr engen Zustand ist.

Die Bezirksregierung stellt Bedingungen

Zum x-ten Male erklärte Bürgermeisterin Sonja Northing dem Schulausschuss, dass die Bezirksregierung Bedingungen stellt. Eine Vierzügigkeit würde erlaubt nur dann, wenn bis 1. August 2025 räumliche Erweiterungen fertig gebaut sind, nur dann, wenn ab 2020 bis dahin etwa durch Container auf dem Schulgelände oder andere Dependance-Lösungen mehr Räume geschaffen sind und nur dann, wenn die Stadt zustimmt, dass auch die Realschule Kleve als „Ort des gemeinsamen Lernens“ (GL) festgeschrieben wird.

Ein politischer Antrag war nie gestellt worden, so leistete die Verwaltung von sich aus Vorarbeit. Sie bot an, trotz der laufenden großen Bauvorhaben auch für die Realschule einen Erweiterungsbau zu planen, der möglichst im Juli 2023 realisiert worden sein sollte. Dafür gebe es aber keine Garantie.

Dependance ist unerwünscht bei der Schulkonferenz

Wenn das nicht klappt, wäre eine Dependance-Lösung in Räumen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen am Köstersweg möglich. Das, so glaubte Bürgermeisterin Northing, sei mit der Realschule abgestimmt.

Das sah kommissarischer Schulleiter Kristian Best anders: Auf keinen Fall stimme die Schulkonferenz einer Containerlösung zu und auf keinen Fall einer Zweigstelle.

Große Bedenken äußerte die Schulkonferenz außerdem, wenn weitere Schüler „zieldifferent“ unterrichtet werden. Bisher wurden nur Schüler zielgleich an ihre Klassenziele heran geführt. Erstmals im laufenden Jahr hat das Schulamt aber vier Kinder zur Einzelintegration zugewiesen, die das Klassenziel vermutlich nicht schaffen werden. Die Idee von Seiten der SPD im Ausschuss, für die Realschule festzulegen, dass auch sie einen Hauptschulabschluss anbieten müsse, lehnte komm. Schulleiter Best ab.

Für zieldifferente Kinder braucht es Differenzierungsräume

Für zieldifferente Kinder braucht es Differenzierungsräume zum Arbeiten in Kleingruppen. Die Realschule gab dafür in diesem Jahr bereits einen der beiden Kunsträume auf. Sie würde in folgenden Jahren auch einen Computerraum aufgeben, wenn es statt dessen Laptops für die Klassen gebe. Allerdings, so räumte Best ein, erfuhr er, dass die Realschule Kleve ab Schuljahr 2022/23 das Fach Informatik installieren müsse, „dann brauchen wir doch wieder einen PC-Raum. Ohne Zieldifferenz geht es, aber mit eben nicht“, sagte Best rigoros. Und wenn der Ausbau nicht garantiert bis 31. Juli 2023 fertig sei, „dann geht es schlichtweg nicht“.

Die SPD sprach sich für eine ausnahmsweise Vierzügigkeit in der jetzigen Anmeldephase aus, aber ansonsten: erst Ausbau, dann Vierzügigkeit plus Gemeinsames Lernen.

Jörg Cosar, der sich erst freuen wollte, hiermit wäre endlich das Thema vom Tisch, ruderte zurück. GL fordere tatsächlich mehr Raumbedarf und er sah: In Goch liefen Gesamt- und klassisches Schulsystem gut parallel, in Kevelaer und Kleve leider nicht, „da kämpft jeder um seine Qualitäten“.

Nicht unter diesen Umständen

Die FDP drängt zwar seit Jahren auf Vierzügigkeit der Realschule, „aber nicht unter diesen Umständen“, machte Daniel Rütter klar. Gemeinsamer Unterricht bedeute einen Noch-Mehr-Bedarf an Räumen und eine Dependance-Lösung sei immer schlecht.

Der Schulleiter der Joseph-Beuys-Gesamtschule, Christoph Riedl, hatte um mehr Zeit zur Entwicklung der beiden Gesamtschulen gebeten, die immer noch an vier Standorten über die Stadt verteilt unterrichten. Deren Ausbau verzögert sich seit Jahren. Platz für weitere Schüler gebe es genug, aber bei den Bürgern müssten sich Gesamtschulen die Anerkennung über Jahre erst erarbeiten. Er bat, eine Erhöhung der Realschul-Zügigkeit zurückzuhalten, bis die Gesamtschulbauten am Forstgarten und an der Hoffmannallee fertig sind. Das sei eine Frage der Fairness. Gesamtschulen brauchten die Durchmischung der Schülerschaft von Haupt- über Real- bis Gymnasialschüler.

Sonja Northing bat, doch wenigstens den Ausbau zu beschließen. Die Fraktionen wollen erst intern beraten.

Schulen des „Gemeinsamen Lernens“ bekommen Sonderpädagogenstellen (sofern man Personal bekommt) und Geld für Lehrerfortbildungen.

Die Schulkonferenz Realschule fordert von der Stadt zudem Schulsozialarbeiter, Integrationshelfer, päd. Mitarbeiter.