Raum, damit sich Menschen in Kleve treffen können

„Ich bin nicht der Mann für Konzepte. Ich habe ein Gefühl dafür, was praktikabel ist“, sagt Joscha Gartz. Der 29-jährige Klever vertritt eine Generation, die erkennt, welche Wege offen stehen. Nämlich alle.

Wenn er von Reisen zurück kommt, wenn er andere Kulturen kennen gelernt hat, „dann will ich das sacken lassen. Das tut mir gut. Dann will ich die positive Energie, die ich mitgebracht habe, weiter geben.“ Er war monatelang in Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Mexiko, Guatemala unterwegs und kam nach Kleve zurück. „Ich fühle mich weniger von Geld geleitet als von humanitären Inhalten. Wobei es nicht so ist, als würde ich Geld nicht leiden können“, lacht er.

Ich kann es gar nicht leiden, wenn es Probleme gibt und alle weg schauen

Beruflich und privat rückte er mit dem Vater etwas zusammen, dann lockte wieder die Ferne. Mit der Freundin durch Asien. Danach wohnte er im Surfcamp in Spanien. Und immer wieder am Niederrhein. „Es ist eine Hassliebe zu Kleve.“ Familien, Freunde, Netzwerk sind hier, die schöne Natur und Nimwegen nebenan. Wenn er mal wieder aus der Welt zurück nach Kleve kehrt, „muss man sich gewöhnen an die alte Kultur, da fängt man eher mal an zu moppern“, beobachtet er sich. „Ich kann es gar nicht leiden, wenn es Probleme gibt und alle weg schauen. Man muss sich einbringen. Das muss nicht im Verein sein, wenn man die Stadt aufräumen will. Wer die Stadt aus der Gesellschaft heraus gestalten will, muss auch nicht politisch gebunden sein“, ist sein Ansatz.

„Aber was Kleve fehlt, ist der Raum, wo sich Menschen einfach treffen, Gleichgesinnte ihre Themen frei wählen,“ findet er mit Blick auf hohe Mieten für schnuckelige Cafés in der Klever Innenstadt.

Joscha Gartz möchte jetzt ein wenig solchen Raum schaffen: Im bisherigen „Team-Tisch-Büro“ in der City, Stechbahn 45, das sein Vater als coworking space angeboten hatte, also als flexiblen Arbeitsraum, der sich dem Arbeitsstil der Nutzer anpasst. In Großstädten ist sowas Standard. In Kleve gab es nur wenige Nachfragen nach solch fertig ausgestatteter Büro-Ecke brauchten. „Kleve ist noch nicht soweit“, urteilt Joscha Gartz.

Er kombiniert Sitzecke, Kissen, alles mobil, alles gemütlicher

Der 29-Jährige baute den Raum um. Er setzte Schreibtische auf Rollen, baute eine Theke ein, an der er Kaffee auf ganz spezielle Art kredenzt, wie er es in der Welt gelernt hat. Und auch Barista-Workshops dazu gibt. Er kombiniert Sitzecke, Kissen, alles mobil, alles gemütlicher.

Hier will er zunächst einen Start-up-Treff organisieren. Die ersten acht Leute waren schon da, aus verschiedenen Branchen vom Imbiss über Fotograf, DJ, Maler, Personalberater. „Es ist alles denkbar, Treffpunkt für junge Mütter, für kulturell oder kreativ Schaffende oder für Jungunternehmer. Oder von mir aus auch Männer-Kochen, eine Küche ist da“, bietet der Klever die Erdgeschoss-Räume mit kleiner Gartenecke an. „Hier kann der Anfang sein, dass die Gesellschaft sympathischer miteinander umgeht“, hofft er, der zurzeit als Sportlehrer an einer Klever Schule arbeitet. „Viele unterstützen sich gegenseitig. Hier ist die Bühne für erste Schritte.“

Für ihn ist Nimwegen „ein tolles Beispiel. Es ist nur dreimal größer als Kleve, hat aber viel mehr Flair und Hunderte Gastronomieangebote“, vergleicht er.

Wer den Treffpunkt nutzen will: mail@teamtisch.de