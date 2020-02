Schwer verletzt wurde ein Radfahrer in Goch.

Radfahrer in Goch erlitt bei Unfall Kopfverletzungen

Mit Kopfverletzungen musste am Donnerstag, 6. Februar, ein 45 Jahre alter Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gocher war gegen 17.15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Bedburger Straße in Pfalzdorf unterwegs, als er von dem Kleintransporter eines 63-jährigen Autofahrers aus Kevelaer erfasst wurde, als dieser in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte.