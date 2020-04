Polizei in Kleve rettet Entenfamilie aus Lichtschacht

Kleve. Wie ist denn das passiert? In Kleve hat sich eine Entenmutter samt Küken in einen Lichtschacht verirrt. Die Polizei rettete die Großfamilie.

Ente gut, alles gut: Die Polizei hat am Freitagmittag in Kleve eine Entenfamilie aus einem Lichtschacht eines Hauses an der Kirchstraße befreit. Die Entenmutter war mit ihren neun Küken in den Kellerschacht geraten und kam allein nicht mehr heraus.

Die Beamten retteten die Großfamilie aus ihrer Falle. Nach kurzer Sichtkontrolle, ob alle Tiere wohlauf sind, wurden sie zum Kermisdahlufer gebracht. Die Jungen folgten der Mutter aufs Wasser – als wäre nichts gewesen.