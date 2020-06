Parookaville-Sonderedition bringt das Festival nach Hause

Weeze. Wegen der Corona-Krise müssen die Fans auf Parookaville 2020 in Weeze verzichten. Die Festivalmacher organisieren aber eine Sonderedition.

Nach der coronabedingten Absage der sechsten Edition von Parookaville am Airport Weeze mit 210.000 Besuchern gibt es jetzt eine gute Nachricht für die Fans: Am Festival-Wochenende, 17. und 18. Juli, können sie dank neu produzierter Livestreams zwei tagelang zu Hause zumindest ein wenig der besonderen Atmosphäre von Deutschlands größtem Festival für Electronic Music erleben. 100 exklusive Verlosungsgewinner können pro Tag dabei sein.

Der Freitag startet mit einem Warm-Up: Drei DJ-Sets á 60 Minuten, gestreamt mit Multi-Kamera-Setup, sollen den Fans Partystimmung in die Wohnzimmer bringen. Das Highlight des Abends wird dann die exklusive ProSieben-in-Concert-Show von Felix Jaehn aus der City of Dreams.

Schon seit seinem „Cheerleader“-Remix ein globaler Diamant- und Platin-Künstler, ist der Hamburger in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Dance-Stars weltweit aufgestiegen. Über zwei Milliarden Streams verzeichnen seine Remixe und Eigenproduktionen aktuell, Auftritte bei den renommiertesten Festivals sind selbstverständlich – in Parookaville war Jaehn seit der Gründung jedes Jahr am Start.

Hochkarätiger Mix von DJ-Sets

Am Samstag folgt dann präsentiert von 1Live ein hochkarätiger Mix von DJ-Sets verschiedener elektronischer Genres. Vereint im Stream „Live from the City“ werden internationale Top-DJs einstündige Sets performen. Zwischen den Sets gibt es Rückblicke auf besondere Momente der vergangenen fünf Jahre. Mit einer Sondersendung, Social Content und Stream-Verlängerung begleitet der Radiosender das Programm.

Mit-Veranstalter Bernd Dicks von der Parookaville GmbH ist stolz auf diese Sonderedition von Parookaville „Das Jahr 2020 war auch für uns bisher eine totale Achterbahnfahrt. Die Absage war einer der krassesten Momente für meine Partner Norbert Bergers, Georg van Wickeren und mich. Dann direkt mit Vollgas in die Rückabwicklung der Tickets, die wir mit großartigen 70 Prozent Neubuchungsquote für 2021 abschließen konnten. Und jetzt haben wir eine Sonderedition von Parookaville auf die Beine gestellt, die in diesem Sommer wohl ihresgleichen suchen wird!“

Weitere Details zum Line-up, Sendeplan und Ablauf werden in Kürze bekannt gegeben, so die Veranstalter.