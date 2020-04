Parkautomaten in der Gocher City zerstört

Goch. Am Kastell und am Parkhaus in Goch wurden zwei Parkautomaten beschädigt. Es wurde jeweils ein Feuer gelegt.

Am vergangenen Wochenende wurden in Goch zwei Parkscheinautomaten durch Feuer beschädigt. Zunächst wurde der Geldausgabeschacht eines Parkautomaten am Kastell zwischen Samstag, 22:15 Uhr und Sonntag 8:30 Uhr entfernt, daraufhin wurde Papier in die entstandene Öffnung gelegt und angezündet. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf den Automaten über und verlosch selbstständig.

Am Sonntag brannte gegen 13:20 Uhr ein Parkautomat im Parkhaus Goch. Hier Griff das Feuer auf den Automaten über und zerstörte diesen vollständig. Auch in diesem Fall wurde Papier in den Geldausgabeschacht gesteckt und angezündet. Angaben zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch 02823 1080 entgegen.