Kreis Kleve. Der Sänger („Rooftop“) tritt beim Jugendfestival des Kreises Kleve im Park von Schloss Moyland am 6. Juni 2020 auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nico Santos kommt zum Courage-Festival in den Kreis Kleve

Ab sofort sind Tickets im Online-Shop erhältlich: Nico Santos („Rooftop“) tritt beim Jugendfestival Courage auf. Er stand ganz oben auf der Wunschliste beim Veranstalter Kreis Kleve. Am Samstag, 6. Juni 2020, können ihn junge und junggebliebene Musikfans im Museumspark Schloss Moyland erleben. Gemeinsam mit anderen Stars und Bands wird er unter dem Motto „Für Toleranz – gegen Gewalt“ das Programm beim großen Musikfestival prägen. Ab sofort sind die ersten Tickets für zehn Euro im Online-Shop erhältlich. Die Zusage von Nico Santos „ist sozusagen eine frühe ‚Bescherung‘“, freut sich Landrat Wolfgang Spreen.

Nico Santos (26) ist einer der erfolgreichsten deutschen Songwriter, u.a. mit den Songs „Rooftop“, „Safe“ oder „Better“ und „Play With Fire“. Weitere Erfolge: Mit Mark Forster EM-Song „Wir sind groß“, er wirkte am Soundtrack des Kino-Hits „Fack Ju Göhte 2“ mit, arbeitete mit DJ Robin Schulz, Album „Streets Of Gold“. Er war deutscher ESC-Juror und als Juror der Comeback Stage bei „The Voice of Germany“.

www.jugendforum-courage.de