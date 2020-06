Niag verkauft Fahrkarten im Ticketbus vor Ort

Kreis Kleve. Der Niag-Ticketbus fährt in Kranenburg, Kalkar und Goch vor und bietet das komplette Fahrkartensortiment.

Ticketbusse der NIAG fahren als mobiles Kundencenter in verschiedene Städte und bieten das komplette Fahrkartensortiment. Der zum Ticketbus umfunktionierte Linienbus ist vom Bürgersteig aus praktisch ebenerdig auch für Menschen mit Gehbehinderung zugänglich. Die Tickets sind, ebenso wie die im Kundencenter, online oder in Automaten gekauften, bis März 2021 gültig. Mehr Infos: niag-online.de.

Haltestellen diese Woche: Montag, 22. Juni: Kranenburg am Bürgermeisteramt: 8-10 Uhr, Kalkar, Haltestelle am Markt: 11-14 Uhr. Am Dienstag, 23. Juni: Bahnhof Goch: 7:15 bis 10:30 Uhr und 11- 12:20 Uhr. Am Donnerstag, 25. Juni, Kalkar am Markt: 14-16 Uhr. Am Freitag, 26. Juni, Bahnhof Goch: 7-10:30 Uhr, Kranenburg am Bürgermeisteramt: 11:30 bis 14 Uhr.