Gesundheit Neue Selbsthilfegruppe für Typ-1-Diabetiker in Kleve

Kleve. Am St. Antonius-Hospital in Kleve hat sich eine neue Selbsthilfegruppe gegründet. Sie trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Selbsthilfegruppe für Typ-1-Diabetiker in Kleve

Viktoria Bartlitz (22) ist zuckerkrank. Und sie setzt sich aktiv mit ihrer Erkrankung auseinander. Gemeinsam mit anderen Betroffenen hat sie eine Selbsthilfegruppe gegründet: Treffpunkt Typ-1-Diabetes. Die Mitglieder treffen sich einmal monatlich zum aktiven Austausch in Kleve.

Klassische Diabetes-Symptome

Der Weg zu ihrer Diagnose Diabetes Typ 1 war klassisch. „Ich hatte die typischen Symptome“, erinnert die junge Kleverin sich an aufreibende Monate im Jahr 2010. „Durst, vermehrter Harndrang, Schwindel, Gewichtsabnahme und eine lähmende Müdigkeit.“ Mit der Diagnose musste sie ihr Leben ändern. Weil ihre Bauchspeicheldrüse kein oder nur sehr wenig Insulin produziert, müssen Diabetes-Typ-1-Patienten täglich Insulin spritzen. Die Insulinbehandlung schützt vor zu starken Schwankungen des Blutzuckerspiegels.

Der Kontakt zu Betroffenen ist wichtig

Zwar kann man kann die Behandlung heute gut in den Alltag einbauen. Aber der Umgang mit Diabetes erfordert viel Aufwand, Sorgfalt und Disziplin. „Für mich war das gerade am Anfang eine große Hürde“, erinnert sich Viktoria Bartlitz. Umso wichtiger findet sie es, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können. „Kein Arzt, kein Angehöriger, kein Partner kann nachvollziehen wie es uns mit der Krankheit geht“, weiß sie. „Deshalb ist der Kontakt unter Betroffenen etwas Besonderes.“

Sie hat nun eine Selbsthilfegruppe in Kleve gegründet, die von Dr. Ufuk Gündug, Chefarzt der Klinik für Diabetologie, begleitet wird. Die Gruppe Treffpunkt Typ 1-Diabetes trifft sich an jedem dritten Dienstag des Monats im St.-Antonius-Hospital Kleve. Das nächste Treffen ist am 17. Dezember um 18 Uhr, Raum der Pflege (513, Rochus-Gebäude). Weitere Infos: Viktoria Bartlitz, 0151-23617306, v.bartlitz@gmail.com.