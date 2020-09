Neue Körper im Kalkarer Raum

Kalkar. Das Städtische Museum Kalkar zeigt konzeptuelle Fotoarbeiten des Künstlerduos Siegfried G. Koezle und Willy Oster.

„Die Beharrlichkeit der Form“, lautet der Titel der kommenden Ausstellung des Künstlerduos „Oster+Koezle“ im Städtischen Museum Kalkar. Vom 27. September bis zum 8. November präsentiert der Verein der Freunde Kalkars in Kooperation mit dem Niederrheinischen Kunstverein abstrahierte konzeptuelle Fotoarbeiten von Siegfried G. Koezle und Willy Oster, die seit mehr als 20 Jahren gemeinsam Kunst machen.

Intensive Zusammenarbeit der beiden Künstler

Angefangen hat diese Zusammenarbeit mit Fotos von SG Koezle, der Willy Osters Malerei, die ihrerseits in unterschiedlichen Räumen installiert war, dokumentierte. Hieraus entwickelte sich eine immer intensivere Zusammenarbeit, die 1999 in der Präsentation erster gemeinsamer Arbeiten für die Große Kunstausstellung in Düsseldorf mündete.

In Kalkar zeigen die Beiden in Erdgeschoss und Obergeschoss Arbeiten aus ihren Werkgruppen „architectures“ und „schwarz-weiß“ – Werkgruppen, die über Jahre hinweg fortgeführt und deren einzelne Arbeiten mit einem Hashtag markiert und fortlaufend nummeriert werden.

Körper im Raum, die Räume umschließen

Die Fotoarbeiten von G. Koezle und Willy Oster sind im Museum Kalkar zu sehen. Foto: SG Keozle / Verein der Freunde Kalkars

Im Erdgeschoss sind es Arbeiten aus der Gruppe der „architectures“. Bei Architektur handelt es sich um Körper im Raum, die in der Regel ihrerseits Räume umschließen bzw. definieren. Was der Betrachter jedoch hier sieht, entzieht sich der vorschnellen Einordnung. Die Beziehung von Fläche und Raum, die schon zu Beginn der Zusammenarbeit der Künstler stand, wird vorangetrieben. In der Zweidimensionalität des Fotos treten uns räumliche Gebilde gegenüber, die ein oder mehrere scheinbar skulpturale Elemente bilden. Fotos von realen Raumsituationen oder Ausschnitte derselben werden digital am PC verfremdet.

Eigentlich ist es mehr als das. Die ursprüngliche Fotografie wird zum Ausgangsmaterial einer freien Gestaltung, die sich aber immer ausschließlich an dem jeweils zugrundeliegenden Foto orientiert. So werden reale Raumkörper und -formen dekonstruiert und in neue Zusammenhänge überführt, wobei auch noch die farbliche Gestaltung einzelner Bildelemente bei den „architectures“ hinzukommt.

Monochrome Farbgebung erzielen grafische Wirkung

Im Obergeschoss konzentrieren sich die Arbeiten durch die monochrome Farbgebung auf ihre grafische Wirkung. Die in Graustufen gehaltenen Umgebungsflächen der Bilder stehen im Spannungsfeld zu den bestimmenden Formen der tiefschwarz gehaltenen, skulptural wirkenden Körper.

In dieser Ausstellung manifestiert sich eindrücklich nicht nur die „Beharrlichkeit der Form“, sondern auch die Beharrlichkeit des Künstlerduos Willy Oster und SG Koezle. Im Zusammenspiel erweitern sie konsequent die Möglichkeiten ihres fotografischen Ausgangsmaterials. Sie eröffnen uns neue Sichten auf Räume, wobei sie gleichzeitig gewohnte Einordnungen und Wahrnehmungen in Frage stellen.

Die Arbeiten erschaffen, obwohl sie auf einer realen Raumsituation bzw. auf Ausschnitten einer solchen basieren, eine eigene Wirklichkeit, einen neuen Wirkraum.

Die Ausstellung läuft vom 27. September bis zum 8. November 2020, die Öffnungszeiten des Museum sind montags von 10-13 Uhr und dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.