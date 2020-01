Bedburg-Hau. Der Förderverein Museum Schloss Moyland zieht Bilanz: Lob für Verwaltungschefin Niggemann, Freude über Förderungen und Kritik an der Satzung.

Museumsschloss Moyland: Der Förderverein zieht Bilanz

In der aktuellen Ausgabe der Schriftenreihe des Fördervereins Museum Schloss Moyland ziehen die Autoren eine Bilanz ihrer Aktivitäten rund um das Museumsschloss im gerade zu Ende gegangenen Jahr. Sie blicken zurück auf das Ausstellungsprogramm mit den Rauminstallationen von Garvin Dickhof, die sich – statisch überaus gewagt – zwischen Skulptur und Architektur bewegten. Und sie verweisen auf die schöne Präsentation des malerischen Werks von Wilhelm Busch (noch bis 24. Februar).

Dass das Museum Schloss Moyland sich in einer schwierigen Situation befindet, darüber ist schon viel berichtet worden. Noch immer ist die Stelle der künstlerischen Leitung vakant. Das diesjährige Ausstellungsprogramm war und ist geprägt von den großen Themen Klimaanlage und Schimmelproblematik in den Depots, schreibt die kommissarische künstlerische Leiterin, Dr. Barbara Strieder. Die Folge: Ausstellungen konnten nur in den Räumen des Schlosses stattfinden. Gleichzeitig freut sich die Kunsthistorikerin über positive Signale: „Für zwei Förderanträge zur Herrichtung der Ausstellungshalle zur Zwischenlagerung und Reinigung der Werke haben wir grünes Licht bekommen.“ Die Arbeiten, so Strieder, könnten nun in eine entscheidende Phase gehen.

Verwaltungschefin Niggemann schürt Optimismus

Grund zum Optimismus gibt auch die Neubesetzung der Stelle des nach über 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedeten Verwaltungschefs Johannes Look. „Julia Niggemann bringt alle Voraussetzungen mit“, schreibt der Vereinsvorsitzende Frank Ruffing in seinem Vorwort, „um sich den Herausforderungen in Moyland zu stellen“.

Als „offene Flanken“ sieht er nach wie vor die Entwicklung eines Öffentlichkeits- und Marketingkonzepts, „das neues Publikum anzieht“. Noch immer ungelöst seien außerdem Fragen der Organisations- und Betriebsstruktur. „Der derzeit satzungsmäßig festgelegte Zwang zur Einstimmigkeit im Vorstand führt eher zur Handlungsunfähigkeit und ist damit Teil des Problems in Moyland.“ Er, so Ruffing, halte es nach wie vor für notwendig, dass die Stifterparteien eine Klärung herbeiführten, „um den Blick dann gemeinsam in die Zukunft zu richten“.

Laudatio auf Johannes Look

Das aktuelle Heft widmet sich auch den zahlreichen Aktivitäten für Familien und junge Museumsbesucher. Gerade erst konnte das 100. Mitglied bei den „Museumskids“, dem Ende 2018 gegründeten Kinderclub, begrüßt werden. Ein wichtiger Termin in 2018 war die Verleihung des Joseph Beuys-Preises für Forschung. Mit seiner Laudatio auf Johannes Look ließ der Ehrenvorsitzende des Fördervereins, Hans Geurts, ein Berufsleben für Moyland Revue passieren, das für den langjährigen Verwaltungschef sicher auch eine Berufung war.

Das Heft „Schriften 33“ des Fördervereins Museum Schloss Moyland ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen und kostet fünf Euro.