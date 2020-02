Gleich mehrere Fahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen in Kleve aufgebrochen. die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Mehre Pkw wurden in Kleve aufgebrochen

Kleve. In Kleve wurden zwischen Donnerstag und Sonntag mehrere Autos aufgebrochen. Tablet und Tasche wurden gestohlen.

Zwischen Donnerstag, 13. Februar, 18.30 Uhr und Freitag, 14. Februar, 15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines an der Sackstraße geparkten PKW ein und entwendeten ein Tablet aus dem Kofferraum des Fahrzeuges. Am Freitag wurde außerdem zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr die Seitenscheibe eines am Schloßberg geparkten PKW eingeschlagen und eine Tasche mit Bekleidung und einer Geldbörse entwendet.

Ein weiterer PKW-Aufbruch wurde am Sonntag, 16. Februar, gegen 2 Uhr an der Flurstraße Ecke Sackstraße festgestellt. Auch bei diesem PKW wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.